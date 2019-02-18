Лукашенко поздравил Додона с днем рождения, отметив его политический авторитет

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу Молдовы Игоря Додона с днем рождения. Он отметил политический авторитет своего коллеги, его высокие человеческие качества и приверженность взвешенным решениям, сообщается на официальном сайте белорусского лидера.

Лукашенко подчеркнул, что конструктивное взаимодействие на высшем уровне позволило придать действенный импульс развитию белорусско-молдавского сотрудничества на благо обоих народов.

Президент Беларуси выразил уверенность, что совместными усилиями Минск и Кишинев смогут реализовать имеющийся значительный политический и экономический потенциал двусторонних отношений.