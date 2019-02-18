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Лукашенко поздравил Додона с днем рождения, отметив его политический авторитет
19.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу Молдовы Игоря Додона с днем рождения. Он отметил политический авторитет своего коллеги, его высокие человеческие качества и приверженность взвешенным решениям, сообщается на официальном
Лукашенко подчеркнул, что конструктивное взаимодействие на высшем уровне позволило придать действенный импульс развитию белорусско-молдавского сотрудничества на благо обоих народов.
Президент Беларуси выразил уверенность, что совместными усилиями Минск и Кишинев смогут реализовать имеющийся значительный политический и экономический потенциал двусторонних отношений.
Отметим, что президенту
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В поздравлении белорусский лидер также отметил высокие человеческие качества своего коллеги и приверженность взвешенным решениям в политике.
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