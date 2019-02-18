На трассе М4 «Дон» в Ростовской области микроавтобус врезался в стоящий КамАЗ: погибли 6 человек

Шесть человек погибли, еще 13 получили травмы в аварии, которая произошла на трассе М4 в Ростовской области (Россия).



Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Авария произошла днем 19 февраля на 999-м километре трассы М4 «Дон»: столкнулись грузовик, Hyundai Elantra и пассажирский микроавтобус, следовавший из Ростова в Миллерово.

«По предварительной информации, в аварии пострадали 19 человек, из которых шесть человек погибли (детей нет), семь человек направлены в БСМП города Шахты для оказания медицинской помощи», — сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.



Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В пресс-службе «Автодора» сообщили, что участок трассы, на котором произошло ЧП, перекрыт.