Как предупредить заболевание ОРВИ?

Острые респираторные вирусные инфекции – наиболее частые заболевания. При этих заболеваниях поражаются органы дыхания, поэтому они и называются респираторными.

Виновниками острых респираторных вирусных инфекций могут стать более трехсот разновидностей вирусов и бактерий. Наиболее частой причиной заболеваний являются вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. Наиболее часто «простудные» заболевания отмечаются у детей со сниженным или ослабленным иммунитетом, а также у имеющих многочисленные контакты в детских дошкольных учреждениях и школах, у взрослых с выраженной сопутствующей патологией.

Грипп – одна из разновидностей ОРВИ. Грипп вызван вирусом Myxovirus influenzaе. Это заболевание отличается от других коротким инкубационным периодом и четко выраженной симптоматикой. Ежегодно в мире гриппом болеют до 10% населения.

Его первые симптомы: озноб, ломота в мышцах и суставах, слезоточивость, резкий подъем температуры до 38,5 – 39,5 градусов, головная боль. При ОРИ картина более сглаженная. А вот кашель, который сразу появляется при других ОРИ, в случае гриппа в первые несколько дней может быть не выражен.

Инфекция передаются воздушно-капельным и бытовым путем (заражение через предметы обихода, туалетные принадлежности, детские игрушки, белье, посуду и т.д.). Вирус в воздухе сохраняет заражающую способность от 2 до 9 часов. Восприимчивость к инфекции высока и зависит от состояния иммунитета человека. Возможно и повторное заболевание, что особенно часто отмечается у ослабленных детей. Продолжительность болезни зависит от тяжести заболевания, типа вируса, наличия или отсутствия осложнений.

1. Чтобы не заболеть самому и не заразить окружающих, необходимо:

– избегать контакта с больными людьми;

– стараться не подходить к больному ближе, чем на 1 метр;

– при контакте с больными людьми надевать маску;

– мыть руки с мылом или антибактериальными средствами (спиртсодержащие растворы) для предотвращения распространения инфекции;

– закрывать нос и рот во время кашля и чихания, используя одноразовые носовые платки;

– регулярно проветривать помещение;

– не трогать грязными руками глаза, нос и рот;

– вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами), что поможет организму бороться с любыми инфекциями.

2. Если вы заболели, максимально ограничьте контакты с другими людьми и вызовите врача (обратитесь за медицинской помощью) как можно быстрее, чтобы получить рекомендации по лечению.