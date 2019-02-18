ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как предупредить заболевание ОРВИ?

19.02.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
Размер текста:
A
A
A
>

Как предупредить заболевание ОРВИ?

Острые респираторные вирусные инфекции – наиболее частые заболевания. При этих заболеваниях поражаются органы дыхания, поэтому они и называются респираторными.

Виновниками острых респираторных вирусных инфекций могут стать более трехсот разновидностей вирусов и бактерий. Наиболее частой причиной заболеваний являются вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. Наиболее часто «простудные» заболевания отмечаются у детей со сниженным или ослабленным иммунитетом, а также у имеющих многочисленные контакты в детских дошкольных учреждениях и школах, у взрослых с выраженной сопутствующей патологией.
Грипп – одна из разновидностей ОРВИ. Грипп вызван вирусом Myxovirus influenzaе. Это заболевание отличается от других коротким инкубационным периодом и четко выраженной симптоматикой. Ежегодно в мире гриппом болеют до 10% населения.
Его первые симптомы: озноб, ломота в мышцах и суставах, слезоточивость, резкий подъем температуры до 38,5 – 39,5 градусов, головная боль. При ОРИ картина более сглаженная. А вот кашель, который сразу появляется при других ОРИ, в случае гриппа в первые несколько дней может быть не выражен.
Инфекция передаются воздушно-капельным и бытовым путем (заражение через предметы обихода, туалетные принадлежности, детские игрушки, белье, посуду и т.д.). Вирус в воздухе сохраняет заражающую способность от 2 до 9 часов. Восприимчивость к инфекции высока и зависит от состояния иммунитета человека. Возможно и повторное заболевание, что особенно часто отмечается у ослабленных детей. Продолжительность болезни зависит от тяжести заболевания, типа вируса, наличия или отсутствия осложнений.
1. Чтобы не заболеть самому и не заразить окружающих, необходимо:
– избегать контакта с больными людьми;
– стараться не подходить к больному ближе, чем на 1 метр;
– при контакте с больными людьми надевать маску;
– мыть руки с мылом или антибактериальными средствами (спиртсодержащие растворы) для предотвращения распространения инфекции;
– закрывать нос и рот во время кашля и чихания, используя одноразовые носовые платки;
– регулярно проветривать помещение;
– не трогать грязными руками глаза, нос и рот;
– вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами), что поможет организму бороться с любыми инфекциями.
2. Если вы заболели, максимально ограничьте контакты с другими людьми и вызовите врача (обратитесь за медицинской помощью) как можно быстрее, чтобы получить рекомендации по лечению.

 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Острые респираторные вирусные инфекции – наиболее частые заболевания. При этих заболеваниях поражаются органы дыхания, поэтому они и называются...
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер Карл Лагерфельд. Художник, который никогда не повторялся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика