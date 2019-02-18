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Во Дворце культуры – бесплатный концерт к 23 февраля
19.02.2019 — Разное | Горецкий вестник
22 февраля во Дворце культуры состоится концерт «Мужество. Доблесть. Честь» ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Начало в 15:30
Вход свободный.
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22 февраля во Дворце культуры состоится концерт «Мужество. Доблесть. Честь» ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Начало в 15:30 Вход...
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