В сфере особого внимания: принципиальная безопасность в школах и антинаркотический план до 2020 года

Внимание к безопасности учащихся должно быть всеобъемлющим, а недопущение любого рода чрезвычайных ситуаций в школах категоричным. Болевые точки и факторы их устранения в обеспечении безопасности учреждений образования обсудили на оперативном совещании в облисполкоме , которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.

Приходя на уроки, школьник даже задумываться не должен о том, что вокруг может произойти какое-нибудь ЧП, а родители, в свою очередь, должны быть уверены, что их ребенок в безопасности. Трагедия в Столбцах на печальном, к сожалению, опыте заставила пристальнее взглянуть на школьные коридоры. В этой связи категоричность поручения на совещании в облисполкоме не вызывает двоякой трактовки – всем ответственным структурам и ведомствам региона необходимо провести всеобъемлющий мониторинг ситуаций безопасности в учреждениях образования. Учесть нужно каждую потенциальную болевую точку – от периметра территории и тревожных кнопок до работы социальных педагогов, психологов и общения с родителями. Компромиссов здесь быть не может.

председатель облисполкома , подобная связь должна быть не только в городских школах. Сейчас проходят родительские собрания в школах региона – к таким встречам педагоги привлекают специалистов, которые профессионально объясняют факторы соблюдения мер безопасности и для детей, и для родителей. Эту работу поручено сконцентрировать и усилить. Между тем правоохранительными органами в Мостовском районе проводится эффективное сотрудничество с образовательными учреждениями. Проект предусматривает обеспечение связи с милицией. В случае какой-либо необходимости наряд будет на месте происшествия. В свою очередь департамент охраны – каждый отдел в зависимости от территориальной принадлежности – безвозмездно установил в школах тревожные кнопки. Решение необходимое, но, как подчеркнул, подобная связь должна быть не только в городских школах. Сейчас проходят родительские собрания в школах региона – к таким встречам педагоги привлекают специалистов, которые профессионально объясняют факторы соблюдения мер безопасности и для детей, и для родителей. Эту работу поручено сконцентрировать и усилить.

эффективных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков , а также социальной реабилитации, больных наркоманией. Как показал экспертный анализ УВД Гродненского облисполкома, план действий, реализованный в регионе в предыдущие годы, позволил в корне изменить ситуацию в сфере наркоконтроля. Еще одной темой, тоже напрямую связанной с безопасностью, стало обсуждение областного плана мероприятий на 2019–2020 годы, направленных на принятие, а также социальной реабилитации, больных наркоманией. Как показал экспертный анализ УВД Гродненского облисполкома, план действий, реализованный в регионе в предыдущие годы, позволил в корне изменить ситуацию в сфере наркоконтроля.

– Результата удалось добиться не единичными усилиями, а исключительно в комплексе мер всех мероприятий. Здесь и более жесткое законодательство в сфере незаконного оборота наркотиков, и скрупулезная работа органов внутренних дел, и социальная реклама и профилактические мероприятия. Без сомнения, проведена большая работа, особенно в части ликвидации каналов сбыта наркотиков. Факт, что в прошлом году в регионе не зарегистрирован ни один случай совершения подростками преступлений по линии наркоконтроля, еще раз доказывает эффективность действий, – подчеркнул Владимир Кравцов.

Вместе с тем проблема существует. Фактор кооперации всех заинтересованных служб оказался работающим, а комплекс мер принес положительный результат. Новый план мероприятий, утвержденный в облисполкоме, продолжит начатую работу.