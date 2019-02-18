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В сфере особого внимания: принципиальная безопасность в школах и антинаркотический план до 2020 года

19.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Приходя на уроки, школьник даже задумываться не должен о том, что вокруг может произойти какое-нибудь ЧП, а родители, в свою очередь, должны быть уверены, что их ребенок в безопасности. Трагедия в Столбцах на печальном, к сожалению, опыте заставила пристальнее взглянуть на школьные коридоры. В этой связи категоричность поручения на совещании в облисполкоме не вызывает двоякой трактовки – всем ответственным структурам и ведомствам региона необходимо провести всеобъемлющий мониторинг ситуаций безопасности в учреждениях образования. Учесть нужно каждую потенциальную болевую точку – от периметра территории и тревожных кнопок до работы социальных педагогов, психологов и общения с родителями. Компромиссов здесь быть не может. 
 
Между тем правоохранительными органами в Мостовском районе проводится эффективное сотрудничество с образовательными учреждениями. Проект предусматривает обеспечение связи с милицией. В случае какой-либо необходимости наряд будет на месте происшествия. В свою очередь департамент охраны – каждый отдел в зависимости от территориальной принадлежности – безвозмездно установил в школах тревожные кнопки. Решение необходимое, но, как подчеркнул председатель облисполкома, подобная связь должна быть не только в городских школах. Сейчас проходят родительские собрания в школах региона – к таким встречам педагоги привлекают специалистов, которые профессионально объясняют факторы соблюдения мер безопасности и для детей, и для родителей. Эту работу поручено сконцентрировать и усилить.
 
Еще одной темой, тоже напрямую связанной с безопасностью, стало обсуждение областного плана мероприятий на 2019–2020 годы, направленных на принятие эффективных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, а также социальной реабилитации, больных наркоманией. Как показал экспертный анализ УВД Гродненского облисполкома, план действий, реализованный в регионе в предыдущие годы, позволил в корне изменить ситуацию в сфере наркоконтроля. 
 
– Результата удалось добиться не единичными усилиями, а исключительно в комплексе мер всех мероприятий. Здесь и более жесткое законодательство в сфере незаконного оборота наркотиков, и скрупулезная работа органов внутренних дел, и социальная реклама и профилактические мероприятия. Без сомнения, проведена большая  работа, особенно в части ликвидации каналов сбыта наркотиков. Факт, что в прошлом году в регионе не зарегистрирован ни один случай совершения подростками преступлений по линии наркоконтроля, еще раз доказывает эффективность действий, – подчеркнул Владимир Кравцов.
 
Вместе с тем проблема существует. Фактор кооперации всех заинтересованных служб оказался работающим, а комплекс мер принес положительный результат. Новый план мероприятий, утвержденный в облисполкоме, продолжит начатую работу.
 
 
 
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Внимание к безопасности учащихся должно быть всеобъемлющим, а недопущение любого рода чрезвычайных ситуаций в школах категоричным. Болевые точки и факторы их...
 
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