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Когда в Красном костёле можно будет услышать колокольный звон
Новости Беларуси. В красном костёле установили три новых колокола, накануне их благословил архиепископ Тадеуш Кондрусевич, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Но первого звона так и не было, и когда минчане его услышат – вопрос.
Деньги на главный атрибут храма собирали, как говорится, всем миром – причём не только католики, но и православные. Музыкальные инструменты на электронном управлении.
Каждому дали своё название: самый большой – Архангел Михаил, как символ благодарности за веру. Средний – Эдвард Вайнилович, в честь основателя святыни, который продвигал идею единства Бога. Самый маленький весом в полтонны - Мать Олимпия, Симеон и Елена, которые символизируют открытость храма для детей.
Владислав Завольнюк, настоятель костёла Святого Симеона и Святой Елены:
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Новости Беларуси. В красном костёле установили три новых колокола, накануне их благословил архиепископ Тадеуш Кондрусевич, сообщили в программе «Столичные...
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