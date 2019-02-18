﻿ Когда в Красном костёле можно будет услышать колокольный звон. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда в Красном костёле можно будет услышать колокольный звон

19.02.2019 23:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В красном костёле установили три новых колокола, накануне их благословил архиепископ Тадеуш Кондрусевич, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Но первого звона так и не было, и когда минчане его услышат – вопрос.

Когда в Красном костёле можно будет услышать колокольный звон

Деньги на главный атрибут храма собирали, как говорится, всем миром – причём не только католики, но и православные. Музыкальные инструменты на электронном управлении.

Когда в Красном костёле можно будет услышать колокольный звон

Каждому дали своё название: самый большой – Архангел Михаил, как символ благодарности за веру. Средний – Эдвард Вайнилович, в честь основателя святыни, который продвигал идею единства Бога. Самый маленький весом в полтонны - Мать Олимпия, Симеон и Елена, которые символизируют открытость храма для детей.

Когда в Красном костёле можно будет услышать колокольный звон

Владислав Завольнюк, настоятель костёла Святого Симеона и Святой Елены:
Когда завершится реконструкция, тогда и зазвенят колокола. Но реконструкция может идти и год, и два. Надеемся, что сможем использовать их в дальнейшем. Ведем переговоры на следующей неделе, чтобы хотя бы один раз в 12 часов звонили.
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В красном костёле установили три новых колокола, накануне их благословил архиепископ Тадеуш Кондрусевич, сообщили в программе «Столичные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика