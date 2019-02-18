Когда в Красном костёле можно будет услышать колокольный звон

Новости Беларуси. В красном костёле установили три новых колокола, накануне их благословил архиепископ Тадеуш Кондрусевич, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Но первого звона так и не было, и когда минчане его услышат – вопрос.





Деньги на главный атрибут храма собирали, как говорится, всем миром – причём не только католики, но и православные. Музыкальные инструменты на электронном управлении.





Каждому дали своё название: самый большой – Архангел Михаил, как символ благодарности за веру. Средний – Эдвард Вайнилович, в честь основателя святыни, который продвигал идею единства Бога. Самый маленький весом в полтонны - Мать Олимпия, Симеон и Елена, которые символизируют открытость храма для детей.





Владислав Завольнюк, настоятель костёла Святого Симеона и Святой Елены:

Когда завершится реконструкция, тогда и зазвенят колокола. Но реконструкция может идти и год, и два. Надеемся, что сможем использовать их в дальнейшем. Ведем переговоры на следующей неделе, чтобы хотя бы один раз в 12 часов звонили.