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19 февраля в Слуцке побит температурный рекорд дня

20.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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19 февраля в Слуцке побит температурный рекорд дня
    Фото: instagram.com/sonya_kasperovich/

Вторник выдался на удивление тёплым, во многих городах республики обновились температурные рекорды дня. 

Так, в полдень 19 февраля метеостанция «Слуцк» в урочище Пупорево зафиксировала температуру +7,3°С. А после обеда многие водители в центре города увидели на панели приборов цифру в +9,5 градусов.

Но даже официальные 7,3 градусов значительно превосходят показатели наблюдений за последние 50 лет. До этого самая высокая температура 19 февраля была зафиксирована в 1998 году, когда воздух прогрелся до +4,8°C. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Так, в полдень 19 февраля метеостанция «Слуцк» в урочище Пупорево зафиксировала температуру +7,3°С. А после обеда многие водители в центре города увидели на панели...
 
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