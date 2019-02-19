19 февраля в Слуцке побит температурный рекорд дня





Вторник выдался на удивление тёплым, во многих городах республики обновились температурные рекорды дня.

Так, в полдень 19 февраля метеостанция «Слуцк» в урочище Пупорево зафиксировала температуру +7,3°С. А после обеда многие водители в центре города увидели на панели приборов цифру в +9,5 градусов.

Но даже официальные 7,3 градусов значительно превосходят показатели наблюдений за последние 50 лет. До этого самая высокая температура 19 февраля была зафиксирована в 1998 году, когда воздух прогрелся до +4,8°C.



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