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МЧС предупредило о шквалистом ветре

21.02.2019 10:10 — Разное | Ежедневник  
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МЧС предупредило о шквалистом ветре

фото: 1zoom.ru

Сегодня, 21 февраля, порывы ветра на территории страны будут достигать 15-18 м/c, в связи с чем МЧС объявило штормовое предупреждение.

Особенно сильный северо-западный ветер ожидается по востоку Беларуси. МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности – убрать хозяйственные вещи с балконов и со дворов, поставить машину гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

 
 
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Сегодня, 21 февраля, порывы ветра на территории страны будут достигать 15-18 м/c, в связи с чем МЧС объявило штормовое предупреждение.
 
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