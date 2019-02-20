МЧС предупредило о шквалистом ветре

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Сегодня, 21 февраля, порывы ветра на территории страны будут достигать 15-18 м/c, в связи с чем МЧС объявило штормовое предупреждение.

Особенно сильный северо-западный ветер ожидается по востоку Беларуси. МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности – убрать хозяйственные вещи с балконов и со дворов, поставить машину гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.