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Экс-замглавы Минска вышел на новую работу
Бывший зампред Мингорисполкома и врач с многолетним опытом Игорь Юркевич возглавил 6-ую городскую клиническую больницу столицы. Об этом TUT.BY сообщило несколько источников.
15 января Игорь Юркевич
Но, как говорят собеседники портала, наиболее близким для него всегда оставалось здравоохранение. Юркевич активно продвигал развитие электронного здравоохранения в столице, при нем прошла глобальная модернизация детской инфекционной больницы и другие изменения.
— Он всегда ментально оставался врачом, вне зависимости от должности, — объясняет один из знакомых Юркевича из медицинской сферы и добавляет, что сегодня он возглавил Шестую городскую клиническую больницу Минска.
«Шестерка» работает на улице Уральской с 1964 года. Является многопрофильным учреждением, специализирующимся на оказании травматологической и терапевтической помощи. Имеет в своей структуре центр трансфузиологии и родильный дом. К слову, именно здесь родилась дочь Дарьи Домрачевой.
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15 января Игорь Юркевич покинул пост зампреда Мингорисполкома, а сегодня он вышел на новую работу. Читайте - на какую.
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