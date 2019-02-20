Экс-замглавы Минска вышел на новую работу

Бывший зампред Мингорисполкома и врач с многолетним опытом Игорь Юркевич возглавил 6-ую городскую клиническую больницу столицы. Об этом TUT.BY сообщило несколько источников.



Игорь Юркевич. 42 года. Родился в семье медиков в Столине Брестской области. Окончил с красным дипломом Гродненский медуниверситет и прошел переподготовку в Минском инязе. Работал врачом в Столине, врачом приемного отделения в Минской инфекционной больнице, замглавврача этого учреждения, главврачом Детской инфекционной больницы, зампредом комитета по здравоохранению Мингорисполкома и главой этого комитета. С марта 2017 года по январь 2019 года — зампред Мингорисполкома.

15 января Игорь Юркевич покинул пост зампреда Мингорисполкома, на котором он курировал идеологию, социалку и здравоохранение. В числе прочего большое внимание он уделял развитию велодвижения, лично встречался с активистами Минского велосипедного общества.

Но, как говорят собеседники портала, наиболее близким для него всегда оставалось здравоохранение. Юркевич активно продвигал развитие электронного здравоохранения в столице, при нем прошла глобальная модернизация детской инфекционной больницы и другие изменения.

— Он всегда ментально оставался врачом, вне зависимости от должности, — объясняет один из знакомых Юркевича из медицинской сферы и добавляет, что сегодня он возглавил Шестую городскую клиническую больницу Минска.

«Шестерка» работает на улице Уральской с 1964 года. Является многопрофильным учреждением, специализирующимся на оказании травматологической и терапевтической помощи. Имеет в своей структуре центр трансфузиологии и родильный дом. К слову, именно здесь родилась дочь Дарьи Домрачевой.