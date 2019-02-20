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В Испании 9-летняя британка съела мороженное и умерла из-за аллергии
Новости Великобритании. В Испании девятилетняя британка умерла из-за сильной аллергической реакции после съеденного мороженого.
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Школьницу доставили в больницу в Малаге, 18 февраля пациента скончалась. Причина смерти – острая аллергическая реакция на молоко и орехи.
Осенью 2018 года на борту летевшего из Лондона в Ниццу самолёта умерла дочь британского миллионера.
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Новости Великобритании. В Испании девятилетняя британка умерла из-за сильной аллергической реакции после съеденного мороженого. Как сообщает Daily Mail, девочка и...
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