С 1 марта начнется нерест щуки





Щука считается самой хищной пресноводной рыбой, за трофеем которой некоторые рыбаки охотятся не один год. Дабы было чем похвастаться в будущем стоит дать зубатой оставить после себя потомство. Волковысская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает.

С 1 марта в большинстве регионов Беларуси (за исключением Витебщины) вводится запрет на лов щуки, который продлится по 15 апреля; в Витебской области запрет действует с 9 марта по 25 апреля.

В этот период у щуки проходит нерест. "По срокам нереста среди рыб Беларуси щука опережает всех - нерестится в марте-апреле при температуре воды 4-6 градусов. Нерест начинается сразу после таяния льда и проходит у берегов на глубине 0,5-1 м, в южных районах он начинается на 10-15 дней раньше, чем в северных, в озерах начинается позже, чем в реках. Сроки и продолжительность нереста зависят от климатических условий и, в первую очередь, от прогрева воды. Разгар наблюдается при температуре 5-7 градусов.

Лов щуки во время нерестового запрета влечет серьезную ответственность: административную в виде штрафа до 50 базовых величин либо уголовную, если причиненный вред составит 100 и более базовых величин. Сумма причиненного вреда в период запрета исчисляется из расчета – 9 базовых величин (229,5 рублей) за 1 особь щуки.

Если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните в любое время на телефон горячей линии Волковысской МРИ 8 01512 25000 (25112)

Старший госинспектор

Волковысской межрайонной инспекции

охраны животного и растительного мира Лукша И.В.

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