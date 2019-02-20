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Министерство информации заблокировало фейковые сайты белорусских банков

21.02.2019 17:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Министерство информации заблокировало фейковые сайты белорусских банков
Фото из открытых источников

Как стало известно, Министерство информации Беларуси приняло решение ограничить доступ к ряду сайтов. В частности, под запретом оказались ресурсы belagroprombank.ru, belagroprombank24.ru, belagrobank.ru, ibank-belapb.ru, belagrobank.by, ib-belapb.by.

Министерство информации заблокировало фейковые сайты белорусских банков Беларусбанк предупреждает клиентов о «липовом» аккаунте в Instagram

В Мининформе пояснили, что реклама на данных фишинговых ресурсах вводит потребителей в заблуждение, так как в ней были использованы наименования и товарные знаки (знаки обслуживания) ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «АСБ Беларусбанк». Злоумышленники подобным образом пытались узнать конфиденциальную информацию – логины и пароли клиентов реально существующих банков.

В ведомстве просят граждан обращать особое внимание на адресную строку и другие реквизиты интернет-сайта при использовании услуг интернет-банкинга и оплаты товаров в сети Интернет, чтобы они не были использованы злоумышленниками.

СЛОВАРЬ «АиФ»

Фишинг (от англ. fishing – «рыбная ловля, выуживание») – вид интернет-мошенничества, целью которого становится получение доступа к конфиденциальным данным пользователей – логинам и паролям.

 
 
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Сообщается, что заблокированные ресурсы могли ввести граждан в заблуждение.
 
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