Министерство информации заблокировало фейковые сайты белорусских банков

Как стало известно, Министерство информации Беларуси приняло решение ограничить доступ к ряду сайтов. В частности, под запретом оказались ресурсы belagroprombank.ru, belagroprombank24.ru, belagrobank.ru, ibank-belapb.ru, belagrobank.by, ib-belapb.by.

В Мининформе пояснили, что реклама на данных фишинговых ресурсах вводит потребителей в заблуждение, так как в ней были использованы наименования и товарные знаки (знаки обслуживания) ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «АСБ Беларусбанк». Злоумышленники подобным образом пытались узнать конфиденциальную информацию – логины и пароли клиентов реально существующих банков.

В ведомстве просят граждан обращать особое внимание на адресную строку и другие реквизиты интернет-сайта при использовании услуг интернет-банкинга и оплаты товаров в сети Интернет, чтобы они не были использованы злоумышленниками.

СЛОВАРЬ «АиФ»

Фишинг (от англ. fishing – «рыбная ловля, выуживание») – вид интернет-мошенничества, целью которого становится получение доступа к конфиденциальным данным пользователей – логинам и паролям.