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Белоруские биатлонисты заняли 10-е место в одиночной эстафете в Раубичах
21.02.2019 18:00 — Разное | Ежедневник
фото: interfax.by
Сингл-микст на чемпионате Европы выиграли россияне.
Первое место в одиночной смешанной эстафете заняли российские спортсмены Евгений Павлов и Дмитрий Малышко. Белорусы Елена Кручинкина и Владимир Чепелин – на 10-м месте.
На втором месте – шведы Анна Магнуссон и Йеспер Нелин. Третье досталось французам Лу Жанмонно Лорану и Аристиду.
Всего стартовали 23 дуэта.
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Сингл-микст на чемпионате Европы выиграли россияне.
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