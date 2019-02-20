В то же время, накануне и в период проведения II Европейских игр (с 18 июня по 4 июля) горячую воду у потребителей отключать не будут. Вместо этого последний этап отключения пройдет в сентябре.
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Горячую воду в Минске начнут отключать с 13 мая
21.02.2019 18:34 — Разное | Аргументы и факты
В то же время, накануне и в период проведения II Европейских игр (с 18 июня по 4 июля) горячую воду у потребителей отключать не будут. Вместо этого последний этап отключения пройдет в сентябре.
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Филиалом «Минские тепловые сети» был утвержден и согласован график отключений горячего водоснабжения в 2019 году.
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