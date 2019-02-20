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Горячую воду в Минске начнут отключать с 13 мая

21.02.2019 18:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Горячую воду в Минске начнут отключать с 13 мая
АиФ

Горячую воду в Минске начнут отключать с 13 мая Чисто попить. Станет ли вода в наших домах лучше?
Как сообщили представители РУП «Минскэнерго», проверка тепловых сетей в столице начнется 13 мая. В ведомстве напомнили, что данные мероприятия необходимы для того, чтобы выявить неполадки в работе тепловых сетей, и не допустить сбоев теплоснабжениия в отопительный период.

В то же время, накануне и в период проведения II Европейских игр (с 18 июня по 4 июля) горячую воду у потребителей отключать не будут. Вместо этого последний этап отключения пройдет в сентябре.

 
 
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Филиалом «Минские тепловые сети» был утвержден и согласован график отключений горячего водоснабжения в 2019 году.
 
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