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Сборная Беларуси выступает в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону. Онлайн

21.02.2019 18:57 — Разное | Tut.by  
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Второй день чемпионата Европы по биатлону в Раубичах завершится смешанной эстафетой.

Сборная Беларуси выставила на эту гонку оптимальную четверку с расчетом побороться за медали.

Нашу команду сегодня представят Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Роман Елетнов и Сергей Бочарников.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Главные фавориты заявили следующие квартеты:

Украина: Меркушина, Вита Семеренко, Семенов, Прима.

Россия: Сливко, Старых, Елисеев, Цветков.

Норвегия: Кноттен, Эрдаль, Йесбакк, Андерсен.

Франция: Х. Шевалье. Шаво, Периллья Боттоне, Э. Клод.

Швеция: Нильссон, Брурссон, Понсилуома, Самуэльссон.

Германия: Н. Хорхлер, Хеттих, Фрацшер, Хорн.

Болгария: Кадева, Йорданова, Герджиков, Анев.

Австрия: Здоуц, Хартвегер, Ляйтингер, Вэгер.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

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Что: чемпионат Европы по биатлону

Когда: с 18 по 24 февраля

Где: «Раубичи»

Сколько: от 10 рублей

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Второй день чемпионата Европы по биатлону в Раубичах завершится смешанной эстафетой.
 
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