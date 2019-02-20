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Сборная Беларуси выступает в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону. Онлайн
Второй день чемпионата Европы по биатлону в Раубичах завершится смешанной эстафетой.
Сборная Беларуси выставила на эту гонку оптимальную четверку с расчетом побороться за медали.
Нашу команду сегодня представят Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Роман Елетнов и Сергей Бочарников.
Главные фавориты заявили следующие квартеты:
Украина: Меркушина, Вита Семеренко, Семенов, Прима.
Россия: Сливко, Старых, Елисеев, Цветков.
Норвегия: Кноттен, Эрдаль, Йесбакк, Андерсен.
Франция: Х. Шевалье. Шаво, Периллья Боттоне, Э. Клод.
Швеция: Нильссон, Брурссон, Понсилуома, Самуэльссон.
Германия: Н. Хорхлер, Хеттих, Фрацшер, Хорн.
Болгария: Кадева, Йорданова, Герджиков, Анев.
Австрия: Здоуц, Хартвегер, Ляйтингер, Вэгер.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Второй день чемпионата Европы по биатлону в Раубичах завершится смешанной эстафетой.
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