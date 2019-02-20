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В Волковысском районе территорию для благоустройства закрепили за ликвидированным предприятием

21.02.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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В Волковысском районе территорию для благоустройства закрепили за ликвидированным предприятием

В 2018 году в Волковысском районе территорию для благоустройства и поддержания надлежащего состояния площадью 13 тыс. кв.м закрепили за предприятием, которое было ликвидировано несколькими месяцами ранее. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Гродненской области Татьяна Слабыш.

Аналогичные факты были установлены в Кореличском и Щучинском районах. Как показали результаты контрольных мероприятий в регионе, не всегда меры, принимаемые на местах в плане наведения порядка на земле, приводят к требуемому результату.

«В некоторых случаях имеет место формальный подход к разработке и планированию мероприятий по наведению порядка и благоустройству населенных пунктов в Гродненской области. Это приводит к тому, что даже выявленные проблемные вопросы порой включаются в планы не в полном объеме и не могут быть в дальнейшем решены», - отметила Татьяна Слабыш.

Контролеры отмечают, что отсутствие должного контроля со стороны местной власти в некоторых случаях привело к порче земель. Например, в Дятловском районе из-за бездействия соответствующих служб допущена деградация пахотных земель на площади около 30 тыс. кв.м: участок зарос кустарниками и сорняками. Вред окружающей среде превысил Br270 тыс. В других районах области установлены случаи порчи земель сточными водами, отходами с комплексов и ферм.

Среди других выявленных нарушений - самовольная разработка карьеров, стихийные и самовольные свалки. Недостатки по содержанию территорий выявлены более чем у 20 субъектов хозяйствования. Здесь зачастую не соблюдался установленный порядок хранения отходов, территорию в ряде случае вовремя не обкашивали.

 
 
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В 2018 году в Волковысском районе территорию для благоустройства и поддержания надлежащего состояния площадью 13 тыс. кв.м закрепили за...
 
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