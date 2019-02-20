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Дружить союзами: журналисты Беларуси и России будут сотрудничать теснее
21.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Российский и белорусский союзы журналистов заключили соглашение о
«Мы подписали несколько десятков соглашений о сотрудничестве с Союзами журналистов разных стран. И нам очень важно, чтобы такое же сотрудничество налаживалось с Союзом журналистов нашей братской Беларуси», – заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
«Теперь ни одно из мероприятий, которые будут проводиться на территории большой России, не будет проходить без участия наших журналистов. Такой по-своему творческий документ, в котором можно развивать разные мысли, контакты, сотрудничество», – отметил в свою очередь председатель Белорусского союза журналистов Анатолий Лемешенок.
Стороны решили проводить совместные форумы и мастер-классы. Так, например, российские журналисты будут регулярно встречаться со студентами белорусского Института журналистики.
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Российский и белорусский союзы журналистов заключили соглашение о сотрудничестве. Это поднимет взаимодействие стран-соседей на новый уровень, в том числе и на...
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