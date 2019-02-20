Российские биатлонисты выиграли в смешанной эстафете на ЧЕ в Беларуси

Биатлонисты Евгения Павлова и Дмитрий Малышко, представляющие сборную Россию, показали лучшее время в рамках смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в Беларуси, передает РИА «Новости» .

Россияне пересекли финишную черту с показателем в 36 минут 30 секунд. Они допустили девять промахов и зашли на один штрафной круг.

На второй строчке разместились шведы Анна Магнуссон и Йеспер Нелин. Их отставание составило 20,6 секунды, они не смогли поразить шесть мишеней.

Бронза досталась команде из Франции, представленная Лу Жанмонно и Аристид Бегу. Они проиграли россиянам 29 секунд, не поразив мишень шесть раз.