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Российские биатлонисты выиграли в смешанной эстафете на ЧЕ в Беларуси
21.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Биатлонисты Евгения Павлова и Дмитрий Малышко, представляющие сборную Россию, показали лучшее время в рамках смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в Беларуси, передает
Россияне пересекли финишную черту с показателем в 36 минут 30 секунд. Они допустили девять промахов и зашли на один штрафной круг.
На второй строчке разместились шведы Анна Магнуссон и Йеспер Нелин. Их отставание составило 20,6 секунды, они не смогли поразить шесть мишеней.
Бронза досталась команде из Франции, представленная Лу Жанмонно и Аристид Бегу. Они проиграли россиянам 29 секунд, не поразив мишень шесть раз.
В начале февраля мужская сборная России
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Евгения Павлова и Дмитрий Малышко пересекли финишную черту с показателем в 36 минут 30 секунд.
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