Безопасность — прежде всего

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На территории Несвижского района продолжается деятельность рабочих групп, которые отслеживают соблюдение безопасных условий проживания граждан. На особом контроле — одинокие и одиноко проживающие, пожилые люди, многодетные семьи и другие категории населения.

Выполнение правил пожарной безопасности, состояние печей, электропроводки, наличие и исправность АПИ — всё это попадает в поле зрения смотровых комиссий. Представители отдела по ЧС держат на контроле выявленные недочеты, проводят профилактические беседы с населением.

На фото: инженер ИНиП Несвижского РОЧС, лейтенант

внутренней службы Фёдор Яцевич во время работы смотровой комиссии на территории Сновского сельисполкома.

«НН».