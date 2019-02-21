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Безопасность — прежде всего

22.02.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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На территории Несвижского района  продолжается деятельность рабочих групп, которые отслеживают  соблюдение безопасных  условий проживания граждан. На особом  контроле — одинокие и одиноко проживающие, пожилые люди,  многодетные семьи и другие категории населения.

Выполнение правил  пожарной безопасности, состояние печей, электропроводки, наличие и исправность  АПИ — всё это попадает в поле зрения смотровых  комиссий. Представители отдела по ЧС держат на контроле выявленные недочеты, проводят профилактические беседы с населением.

На фото: инженер ИНиП Несвижского РОЧС, лейтенант

внутренней службы Фёдор Яцевич во время работы смотровой комиссии на территории Сновского сельисполкома.

«НН».

 


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На территории Несвижского района  продолжается деятельность рабочих групп, которые отслеживают  соблюдение безопасных  условий проживания граждан. На особом ...
 
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