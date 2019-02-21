На трассе М6 перед II Европейскими играми установят свыше 60 туристических навигационных знаков

Свыше 60 информационных знаков об основных достопримечательностях и объектах сервиса вблизи трассы установят на дороге М6 Минск-Гродно накануне II Европейских игр. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович по время итоговой коллегии управления спорта и туризма, передает корреспондент БЕЛТА.



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Знаки подчеркнут туристическую привлекательность региона, расскажут о самых интересных местах вблизи главной транспортной артерии региона. "Они будут "работать" и после завершения II Европейских игр. Аналогичным образом планируем до осени обозначить все основные дороги области: ведь Гродненщине есть что предложить туристу. Создается также аналогичное мобильное приложение в помощь путешествующему по дорогам области гостю", - отметил Виктор Лискович.

Он подчеркнул, что готовятся достойно представить регион и страну на главных стартах года и спортсмены из Гродненской области. Для подготовки атлетов руководством области создаются все необходимые условия.

"2019 год станет определяющим для спортивной отрасли. Беларусь примет II Европейские игры, пройдут отборочные, лицензионные турниры для участия в летних Играх в Токио в 2020-м. Сегодня в списке кандидатов для участия в двух этих стартах - 87 спортсменов региона. Это больше, чем в другие олимпийские циклы. Мы рассчитываем на наших борцов, легкоатлетов, представителей пулевой стрельбы. Уверен, достойно спортсмены региона будут выглядеть еще как минимум в 5-7 видах спорта", - отметил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

На коллегии отмечалось, что большое внимание в регионе уделяется не только спорту высших достижений, но и продвижению здорового образа жизни, массового спорта, физической культуры. Продолжаются работы по приведению в порядок уже существующих и открытию новых спортивных площадок шаговой доступности, развитию сети велодорожек, открытию новых бассейнов и крупных спортивных комплексов. Укрепляется материальная база спортивных и общеобразовательных школ, активно развивается спортивное движение на предприятиях и организациях области.

БЕЛТА