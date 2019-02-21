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На трассе М6 перед II Европейскими играми установят свыше 60 туристических навигационных знаков
22.02.2019 — Разное | Светлы шлях
Свыше 60 информационных знаков об основных достопримечательностях и объектах сервиса вблизи трассы установят на дороге М6 Минск-Гродно накануне II Европейских игр. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович по время итоговой коллегии управления спорта и туризма, передает корреспондент БЕЛТА.
Фото из архива
Знаки подчеркнут туристическую привлекательность региона, расскажут о самых интересных местах вблизи главной транспортной артерии региона. "Они будут "работать" и после завершения II Европейских игр. Аналогичным образом планируем до осени обозначить все основные дороги области: ведь Гродненщине есть что предложить туристу. Создается также аналогичное мобильное приложение в помощь путешествующему по дорогам области гостю", - отметил Виктор Лискович.
Он подчеркнул, что готовятся достойно представить регион и страну на главных стартах года и спортсмены из Гродненской области. Для подготовки атлетов руководством области создаются все необходимые условия.
На коллегии отмечалось, что большое внимание в регионе уделяется не только спорту высших достижений, но и продвижению здорового образа жизни, массового спорта, физической культуры. Продолжаются работы по приведению в порядок уже существующих и открытию новых спортивных площадок шаговой доступности, развитию сети велодорожек, открытию новых бассейнов и крупных спортивных комплексов. Укрепляется материальная база спортивных и общеобразовательных школ, активно развивается спортивное движение на предприятиях и организациях области.
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Свыше 60 информационных знаков об основных достопримечательностях и объектах сервиса вблизи трассы установят на дороге М6 Минск-Гродно накануне II Европейских игр....
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