Матка у микрофона. Елена Малышева опять сделала это

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева — вновь один из самых обсуждаемых персонажей в Рунете.

«Но за девять счастливейших месяцев я могу вырастать в десять раз!»

Причиной этого стала передача, которая вышла в эфир 13 февраля.

Последние несколько дней ролики из этого выпуска шоу Малышевой расходятся по соцсетям с ураганной скоростью.

Дело в том, что знаменитая теледоктор представила на суд публики танцующую и поющую матку.

«А во мне человечек поместится, хоть не верится в это сейчас, — поет девушка в костюме женского органа. — Но за девять счастливейших месяцев я могу вырастать в десять раз!».

Актриса Галка часто играла доктора Малышеву. Кажется, доигралась

Роль матки госпожа Малышева поручила профессионально подготовленному человеку — ее исполнила 42-летняя актриса Светлана Галка.

За плечами у Светланы более полутора десятков ролей в сериалах, работа ведущей новостей и корреспондентом на различных телеканалах. Но лучше всего она запомнилась зрителям по шоу «Большая разница», где Галка создала несколько десятков образов от Жанны Агузаровой до Земфиры.

Интересно, что едва ли не чаще других ролей в шоу Светлана Галка играла ... Елену Малышеву. Создается ощущение, что теперь Светлана стала жертвой изощренной мести со стороны теледоктора — поющая матка решительно затмила все, что создала госпожа Галка в актерской профессии ранее.

«С этим пора что-то делать... это же кошмар»

Новый ход Елены Малышевой в области медицинского просвещения потряс не только рядовых зрителей, но и представителей шоу-бизнеса.

Певица Лолита, выложив видео песни в Instagram, призналась: «Даже не знаю, что написать».

Ее коллега Валерия заметила: «Почему бы не сделать концерт, состоящий из выступлений всех органов: печени, мозга и тд., дальше не будем».

Певец Игорь Николаев посетовал, что такую замечательную песню написал не он, а Олег Газманов признался, что ждет такого же шедевра о мужчинах.

Тут нужно сказать, что Газманов, очевидно, не самым внимательным образом следить за программой Елены Малышевой — песня «про мужчин», вернее, об их детородных органах, там уже была.

Рядовые зрители были куда жестче, оставляя свои мнения под роликом, размещенным на YouTube:

«Опять Малышева решила трешем публику эпатировать)»

«С этим пора что-то делать... это же кошмар»

«Программа Жить здорово. Прямая трансляция из психиатрической лечебницы».

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Малышева сменила доктора Беляничкову

Главным телеврачом СССР считалась Юлия Белянчикова, которая более 20 лет вела программу «Здоровье». Белянчикова, профессиональный врач, сделала «Здоровье», как бы сейчас сказали, одной из самых рейтинговых на ТВ. В адрес ведущей после каждого выпуска приходили мешки писем. Юлию Васильевну зрители обожали и доверяли ей.

Программу закрыли в 1992 году, и возродили спустя пять лет. Новой ведущей стала Елена Малышева, также, как и ее предшественница, профессиональный врач.

Карьеру теледоктора Малышева начала в 1992 году, с программы «Рецепт» на телеканале «Кузбасс». Затем было еще несколько проектов на разных телеканалах, и в «Здоровье» Елена Васильевна приходила уже опытной ведущей.

«Теперь головка освобождается, ее легко мыть»

В 2010 году Малышева стала ведущей нового проекта «Жить здорово!», построенного в жанре ток-шоу.

Но, в принципе, передачу можно было бы назвать и «шок-шоу» — приемы, применяемые авторами, не раз вызывали у зрителей противоречивые чувства. Настолько противоречивые, что на программу и ведущую даже жаловались в Генпрокуратуру РФ.

В 2011 году прогремел на всю страну выпуск программы, в котором обсуждалось мужское обрезание. Ведущая призвала делать его маленьким мальчикам, дабы «микробы не прятались в складках».

И все бы ничего, но затем Елена Малышева вызвала из зала зрительницу в водолазке. Натянув горловину водолазки на голову девушке, ведущая посоветовала публике представить, что это — крайняя плоть, после чего отрезала часть одежды ножницами. «Теперь головка освобождается, ее легко мыть», — приговаривала госпожа Малышева. Судя по реакции публики в зале, такого поворота не ожидал никто.

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«Песню яичек» пел сын Елены Малышевой

В интернете развернулись горячие споры на тему того, была ли предупреждена подопытная о намерениях ведущей. Многие посчитали, что подобные «эксперименты» — это перебор.

Но обрезание не идет ни в какое сравнение с «Песней яичек», прозвучавшей в одной из программ.

Два молодых человека, одетых в костюм мошонки, пели следующее:

«В жизни мы парные, словно близнецы, будут парни гарные, а потом отцы, гладкие и ровные я и даже он, выделяем скромно мы весь тестостерон.

Два крыла да с птичками, птички в небо вжик, если ты с яичками, значит, ты мужик».

На YouTube ролик с песней собрал миллионы просмотров, а в обсуждении спорили — Елена Малышева служит Сатане или наоборот, хозяин ада работает на ведущую «Жить здорово!», сочиняя ей сценарии?

На самом деле, шокирующие номера придумывал креативный продюсер программы Юрий Малышев — родной сын Елены Васильевны.

Более того, именно он выступил в роли одного из поющих яичек.

Шоу должно продолжаться?

Защитники Елены Малышевой утверждают — она просто переносит на родную почву приемы медицинского просвещения, которые раньше уже были опробованы в США. Кроме того, говорят сторонники, рейтинги-то у программы высокие!

Противники парируют — Юлия Белянчикова свой авторитет у зрителей зарабатывала не при помощи трэша, а исключительно за счет высокого профессионализма. Многие после этюдов с яичками, обрезаниями и тому подобным просто перестали воспринимать госпожу Малышеву как профессионала, от которой можно услышать что-то полезное в области медицины.

Есть подозрение, что поющая матка не станет последней каплей, после которой концепция уважаемого теледоктора поменяется. А значит, Рунет еще содрогнется после очередных выпусков программы.

Кого действительно жалко, так это Светлану Галку. Даже трудно представить, кого ей теперь нужно сыграть, чтобы в головах у публики стерлась «песня матки».