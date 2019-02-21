В Минске перед Европейскими играми будут менять асфальт

В Минске до 1 мая полностью заменят асфальтобетонное покрытие улиц на площади 202 тыс. кв.м.

Об этом сообщил генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский, передает БЕЛТА.

По словам Дениса Глинского, в городе провели мониторинг состояния улично-дорожной сети по маршрутам движения участников велогонок, транспортным коридорам II Европейских игр, сформировали план мероприятий на 2019 год.

В числе объектов, где предусмотрена полная замена асфальта, значатся проспекты Независимости, Победителей, МКАД, улицы Маяковского, Жуковского, Аранская, Притыцкого, мост через Свислочь и др.

Напомним, что Беларусь получила право проведения вторых Европейских игр в 2019 году. Такое решение большинством голосов приняла Генеральная ассамблея ЕОК (Европейских олимпийских комитетов) на заседании, прошедшем в Минске в октябре 2016 года.