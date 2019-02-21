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В Минске перед Европейскими играми будут менять асфальт
В Минске до 1 мая полностью заменят асфальтобетонное покрытие улиц на площади 202 тыс. кв.м.
Об этом сообщил генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский,
По словам Дениса Глинского, в городе провели мониторинг состояния улично-дорожной сети по маршрутам движения участников велогонок, транспортным коридорам II Европейских игр, сформировали план мероприятий на 2019 год.
В числе объектов, где предусмотрена полная замена асфальта, значатся проспекты Независимости, Победителей, МКАД, улицы Маяковского, Жуковского, Аранская, Притыцкого, мост через Свислочь и др.
Напомним, что Беларусь
Предполагаемый
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В Минске до 1 мая полностью заменят асфальтобетонное покрытие улиц на площади 202 тыс. кв.м.
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