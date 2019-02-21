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Лучшие рецепты косметического льда
22.02.2019 — Разное | Новости Хотимска
Поговорим о приготовлении косметического льда для протирания кожи лица. Существует множество интересных составов для различных типов кожи и целей.
Ромашка
Лед, приготовленный из отвара цветов или ромашки, отлично дезинфицирует кожу. Такая процедура способна устранить воспаления и покраснения. Важно знать, что такой состав немного отбеливает кожу.
Лед с солью
Лед из соленой воды отлично справляется с любыми воспалениями. Этот вариант отлично подходит для проблемной кожи. Подойдет любая соль. Главное, дать ей полностью растворится и уже после этого заморозить.
Натуральный сок
Вы можете приготовить лед из соков фруктов или овощей. Отличным вариантом станет огурец, грейпфрут или лимон. Соки из фруктов нуждаются в воде, овощные можно использовать в чистом виде. Главное помнить, что такой лед имеет срок годности 4 дня.
Зеленый чай
Лед из зеленого чая прекрасно тонизирует. Эффективно применяется для уменьшения морщин. Для процедуры необходима крепкая заварка без сахара.
Мята
Залейте листья мяты кипятком и дайте настояться. Когда вода остынет, разлейте ее по формочкам. Использование такого льда невероятно приятно – запах мяты придает бодрости, а кожа приобретет здоровый румянец.
Кофе
Лед из кофе еще один ароматный вариант для косметического ухода. Если вам приятен запах кофе, этот вариант вам точно понравится. Такой лед отлично справляется с пигментными пятнами и мимическими морщинами. Главное, не добавляйте сахар.
Сок алоэ
Вариант для чувствительной кожи. Возьмите сок алоэ, добавьте воды (1:1) и три капли масла жожоба.
Молоко
Лед на основе молока подойдет для любой кожи. Вы можете дополнительно добавить несколько капель розового масла. Такой состав прекрасно увлажняет и питает. Кожа станет мягкой и нежной.
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Поговорим о приготовлении косметического льда для протирания кожи лица. Существует множество интересных составов для различных типов кожи и целей. Ромашка Лед,...
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