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Лучшие рецепты косметического льда

22.02.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Поговорим о приготовлении косметического льда для протирания кожи лица. Существует множество интересных составов для различных типов кожи и целей.

Ромашка

Лед, приготовленный из отвара цветов или ромашки, отлично дезинфицирует кожу. Такая процедура способна устранить воспаления и покраснения. Важно знать, что такой состав немного отбеливает кожу.

Лед с солью

Лед из соленой воды отлично справляется с любыми воспалениями. Этот вариант отлично подходит для проблемной кожи. Подойдет любая соль. Главное, дать ей полностью растворится и уже после этого заморозить.

Натуральный сок

Вы можете приготовить лед из соков фруктов или овощей. Отличным вариантом станет огурец, грейпфрут или лимон. Соки из фруктов нуждаются в воде, овощные можно использовать в чистом виде. Главное помнить, что такой лед имеет срок годности 4 дня.

Зеленый чай

Лед из зеленого чая прекрасно тонизирует. Эффективно применяется для уменьшения морщин. Для процедуры необходима крепкая заварка без сахара.

Мята

Залейте листья мяты кипятком и дайте настояться. Когда вода остынет, разлейте ее по формочкам. Использование такого льда невероятно приятно – запах мяты придает бодрости, а кожа приобретет здоровый румянец.

Кофе

Лед из кофе еще один ароматный вариант для косметического ухода. Если вам приятен запах кофе, этот вариант вам точно понравится. Такой лед отлично справляется с пигментными пятнами и мимическими морщинами. Главное, не добавляйте сахар.

Сок алоэ

Вариант для чувствительной кожи. Возьмите сок алоэ, добавьте воды (1:1) и три капли масла жожоба.

Молоко

Лед на основе молока подойдет для любой кожи. Вы можете дополнительно добавить несколько капель розового масла. Такой состав прекрасно увлажняет и питает. Кожа станет мягкой и нежной.

 
 
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Поговорим о приготовлении косметического льда для протирания кожи лица. Существует множество интересных составов для различных типов кожи и целей. Ромашка Лед,...
 
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