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Ракамакафо. Клип на суперхит Freestyler пересняли - и там море отсылок!

22.02.2019 13:36 — Разное | Tut.by  
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В Сети появилась новая версия клипа Freestyler финской хип-хоп-группы Bomfunk MC’s. В ремейке вместо мальчика появляется девочка. А еще здесь много проявлений нашей с вами современности — куда без «Игры престолов» и популярного яйца, например?

Главной героиней тут становится девочка — что примечательно, тоже с дредами и такая же пластичная. Теперь она будет манипулировать миром при помощи смартфона, а не плеера, как это было в классическом видео. К слову, странного незнакомца в обоих роликах сыграл один и тот же Раймонд Эбанкс, участник Bomfunk MC’s.

А вот, кстати, оригинальная версия клипа 1999 года, если вы вдруг запамятовали, как круто это было:

На самом деле ремейк — это реклама нидерландского оператора мобильной связи, но не суть. Основная мысль нового видео осталась той же — с музыкой ты владеешь всем миром. Кстати, у клипа уже больше 730 тысяч просмотров.

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В Сети появилась новая версия клипа Freestyler финской хип-хоп-группы Bomfunk MC's. В ремейке вместо мальчика появляется девочка. А еще здесь много проявлений нашей с вами...
 
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