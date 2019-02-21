«Столкнулись со сложностями». В Минске проведут вторую электронную ярмарку вакансий после неудачи с первой

В Минске собираются провести вторую электронную ярмарку вакансий. Она пройдет в конце февраля или в начале марта. Об этом рассказала начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Татьяна Кудевич. Она отметила, что первая, которая прошла в декабре 2018 года, была не совсем удачной.



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В первой электронной ярмарке вакансий участвовало 6 организаций. Суть в том, чтобы соискатели могли быстро могли ознакомиться с вакансиями, задать интересующие вопросы, направить резюме, а также получить электронную консультацию или приглашение на реальное собеседование.

— Это форма работы для нас новая. Если для службы занятости эта услуга понятна, то наниматели столкнулись со сложностями, — рассказывает Татьяна Кудевич. — Электронная ярмарка вакансий проводится 3−4 дня, а может и 5. Специалист отдела кадров или другой ответственный за ее проведение специалист должен находиться в рабочее время постоянно на месте и отвечать сразу же в электронном формате на те вопросы, которые ему задают. На сегодня мы видим, что наши наниматели не были готовы к проведению такого мероприятия. Получилось, что соискатели заявляли о себе, высылали резюме, но не получали ответа. Мы сделали вывод, что перед электронной ярмаркой вакансий с нанимателями нужно поработать и все подробно объяснить.

На вторую ярмарку вакансий пригласили большее количество нанимателей, чем на первую, — 10 организаций. Они уже дали согласие на участие.

Кстати, такую форму работы практикуют не только наша служба занятости, но и в других странах, уточнила Татьяна Кудевич. К примеру, в шведской службе занятости электронные формы предоставления услуг используются очень активно.

— Белорусская электронная ярмарка вакансий была подобием той формы работы, которую мы внедряли в Молдове в 2015 году, — отметил Пер Линдберг, руководитель проекта «Совершенствование деятельности государственной службы занятости населения Республики Беларусь» и ведущий администратор международного отдела Шведской государственной службы занятости. — Сейчас в Молдове проводят три крупных электронных ярмарки вакансий в год. Преимущество их в том, что они проходят параллельно с физическими ярмарками вакансий. И они дают возможность привлечь намного больше квалифицированных специалистов.