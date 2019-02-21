Гид по распродажам в Минске для тех, кто еще не успел купить подарки к 23 Февраля и 8 Марта

Столичные магазины и торговые центры устраивают праздничные распродажи к 23 Февраля и 8 Марта. Об этом сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. FINANCE.TUT.BY представляет обзор скидок для тех, кто еще не успел купить подарки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В ЦУМ 22-23 февраля скидка 23% на непродовольственные товары, 25 февраля — 20%, а 28 февраля — 22%.

В ГУМ 22−23 февраля скидка 25% на непродовольственные товары, 28 февраля — 23% на непродовольственные товары.

В универмаг «Беларусь» весь февраль для держателей дисконтных карт действует скидка 23% на непродовольственные товары.

В торговом доме «На Немиге» 22−23 февраля для всех покупателей действует скидка в 25% на непродовольственные товары.

В «Кирмаш» 22, 23 и 27 февраля действуют скидки в 23% на все непродовольственные товары. 25 февраля будет скидка в 25% для держателей дисконтных карт.

В «Блискавица» 25 февраля, а также 6 и 10 марта предоставляет скидку 15% на все непродовольственные товары стоимостью свыше 50 копеек.

ЗАО «Витэкс» 22-23 февраля предлагает скидку в 10% на косметическую продукцию для мужчин, а за покупку на сумму 15 рублей и больше обещают подарок.

В ГУПР отмечают, что подробную информацию об акциях и скидках можно найти на сайтах торговых организаций и их соцсетях.