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Прогнозы БАА: автомобили будут дорожать, но спрос на них не упадет

22.02.2019 15:04 — Разное | Tut.by  
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«Снижения цен на автомобили ждать не стоит, только повышения», — отметил председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Михневич на пресс-конференции, посвященной перспективам развития белорусского авторынка.


В 2018 году в Беларуси было продано 52 835 автомобилей — это доли процента от мирового авторынка, который составил 94 млн автомобилей. Но в БАА отмечают: если сравнивать объем продаж с предыдущими годами, то прирост очень значительный — более чем 50%. Это рекордное число за всю историю авторитейла в Беларуси, и оно показывает, насколько не заполнен был потенциал, а отложенный спрос продаж дал свой результат.

Мировые лидеры-автопроизводители обладают большими мощностями по производству автомобилей. Однако общий мировой автопром недозагружен на 30−40%: объем произведенных и проданных авто — это только их часть.

Самыми большими в мире сейчас считаются автомобильные рынки Китая, США и Западной Европы. В прошлом году на них было продано соответственно 27, 17 и 16 млн автомобилей.

— По статистике ЕАЭС, доля белорусского авторынка составляет 2,6% от общего объема. Лидерами являются Россия, где в прошлом году было продано 1 млн 800 тыс. авто, и Казахстан — 60 тыс. авто, — проинформировал Сергей Михневич. — У нас на рост повлияли факты финансирования: через кредит и лизинг было продано больше половины авто.

Лидерами продаж на авторынке в Беларуси стали Renault, Lada, Volkswagen, Geely и Škoda. Среди моделей в топ-3 вошли Lada Vesta, Volkswagen Polo, Renault Logan.

 

Из почти 53 тысяч купленных машин 48 тысяч составили легковушки и 4 тысячи — легкие коммерческие авто. Лидерами в продажах коммерческой техники стали ГАЗ, Ford, Renault, Mercedes, Volkswagen.

Специалисты отмечают: авторынок в Беларуси растет как в сегменте новых авто, так и с пробегом. По данным ГАИ, в Беларуси сегодня зарегистрировано более 3 млн 159 тыс. автомобилей. Самыми развитыми по автомобилизации являются Гродненская, Минская, Брестская области и Минск.

— Беларусь по уровню автомобилизации — лидер как среди стран СНГ, так и среди стран ЕС. У нас на тысячу населения приходится 333 автомобиля, это даже больше, чем в России, где на тысячу человек — 324 машины, — говорит председатель БАА. — А по данным прошлого года, на 1 тыс. населения у нас приходилось 4,6 новых проданных авто. В РФ этот показатель — 10, в США и Европе — 15−25. Но там другой уровень достатка, мы имеем все шансы расти и дальше при развитии экономики.


Коснувшись вопроса о ценах на автомобили, Сергей Михневич отметил, что ситуация эта до сих пор не определена, к тому же у каждого дилера своя стратегия и политика.

— Например, на российском авторынке каждый год цены увеличиваются на 6−10%. Мы рассчитываем на то, что ничего кардинального, сверх этих процентов, не произойдет. Тем не менее, рост будет, потому что меняются соотношения курсов белорусского рубля к доллару, российскому рублю. Все зависит от того, как будет чувствовать себя экономика.

 
Теги: Минск
 
 
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Авторынок в Беларуси растет, как в сегменте новых авто, так и с пробегом.
 
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