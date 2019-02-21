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МТС увеличит пакеты трафика на услугах «Интернет Mini», «Интернет Midi» и «Интернет Maxi»

22.02.2019 15:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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МТС 1 марта предоставит гораздо больше трафика на услугах «Интернет Mini», «Интернет Midi» и «Интернет Maxi» тарифного плана «Интернет». Включенный трафик на всех трех пакетах увеличится в два с половиной раза, при этом цены останутся прежними.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63730.php

МТС увеличит пакеты трафика на услугах «Интернет Mini», «Интернет Midi» и «Интернет Maxi»

Лимиты мобильного интернета вырастут как для новых, так и для действующих абонентов тарифного плана «Интернет». На пакете «Интернет Mini» включенный трафик увеличится с 4 до 10 ГБ, на «Интернет Midi» — с 8 до 20 ГБ, а на «Интернет Maxi» — с 12 до 30 ГБ.

Тарифный план «Интернет» предназначен для тех, кто часто пользуется мобильным интернетом на смартфоне, планшете или компьютере.

Это тариф без абонентской платы, все звонки тарифицируются поминутно. Тарифный план включает интернет-услуги с разными пакетами трафика — «Интернет Mini», «Интернет Midi», «Интернет Maxi» и другие.

Подключить их можно с помощью ussd-запроса: для «Интернет Mini» — *534#, «Интернет Midi» — *535#, «Интернет Maxi» — *536#.

 
 
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  МТС 1 марта предоставит гораздо больше трафика на услугах «Интернет Mini», «Интернет Midi» и «Интернет Maxi» тарифного плана «Интернет». Включенный трафик на всех трех...
 
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