ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вороновском колледже в рамках акции МЧС «Единый день безопасности» прошли тактико-специальные учения

22.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

В Вороновском колледже в рамках акции МЧС «Единый день безопасности» прошли тактико-специальные учения

На втором этаже учебного корпуса учреждения произошло «загорание» в одном из кабинетов. Перед работниками и учащимися стояла задача быстро и организованно эвакуироваться из здания. С нею справились за 3 минуты 45 секунд. Но… Оказалось, в учебном корпусе остался один человек. После проведения разведки спасатели вывели пострадавшего на улицу.


В Вороновском колледже в рамках акции МЧС «Единый день безопасности» прошли тактико-специальные учения
В Вороновском колледже в рамках акции МЧС «Единый день безопасности» прошли тактико-специальные учения
В Вороновском колледже в рамках акции МЧС «Единый день безопасности» прошли тактико-специальные учения
В Вороновском колледже в рамках акции МЧС «Единый день безопасности» прошли тактико-специальные учения
В Вороновском колледже в рамках акции МЧС «Единый день безопасности» прошли тактико-специальные учения
В Вороновском колледже в рамках акции МЧС «Единый день безопасности» прошли тактико-специальные учения
В Вороновском колледже в рамках акции МЧС «Единый день безопасности» прошли тактико-специальные учения
В Вороновском колледже в рамках акции МЧС «Единый день безопасности» прошли тактико-специальные учения

По окончании тренировки был проведен анализ действий работников колледжа и личного состава подразделения РОЧС, действовавшего на месте условного ЧП.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото из архива Вороновского РОЧС.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На втором этаже учебного корпуса учреждения произошло «загорание» в одном из кабинетов. Перед работниками и учащимися стояла задача быстро и организованно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мониторинг пожарной безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика