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В Вороновском колледже в рамках акции МЧС «Единый день безопасности» прошли тактико-специальные учения
22.02.2019 — Разное | Вороновская газета
На втором этаже учебного корпуса учреждения произошло «загорание» в одном из кабинетов. Перед работниками и учащимися стояла задача быстро и организованно эвакуироваться из здания. С нею справились за 3 минуты 45 секунд. Но… Оказалось, в учебном корпусе остался один человек. После проведения разведки спасатели вывели пострадавшего на улицу.
По окончании тренировки был проведен анализ действий работников колледжа и личного состава подразделения РОЧС, действовавшего на месте условного ЧП.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото из архива Вороновского РОЧС.
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В Вороновском колледже в рамках акции МЧС «Единый день безопасности» прошли тактико-специальные учения
На втором этаже учебного корпуса учреждения произошло «загорание» в одном из кабинетов. Перед работниками и учащимися стояла задача быстро и организованно...
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