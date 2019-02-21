В Вороновском колледже в рамках акции МЧС «Единый день безопасности» прошли тактико-специальные учения





На втором этаже учебного корпуса учреждения произошло «загорание» в одном из кабинетов. Перед работниками и учащимися стояла задача быстро и организованно эвакуироваться из здания. С нею справились за 3 минуты 45 секунд. Но… Оказалось, в учебном корпусе остался один человек. После проведения разведки спасатели вывели пострадавшего на улицу.



































По окончании тренировки был проведен анализ действий работников колледжа и личного состава подразделения РОЧС, действовавшего на месте условного ЧП.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото из архива Вороновского РОЧС.