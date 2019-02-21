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Иракские танкисты рассказали про важное преимущество Т-90 над М1А1 Abrams

22.02.2019 17:17 — Разное | Tut.by  
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Российский танк Т-90С оборудован системой кондиционирования воздуха, американский танк М1А1 Abrams — нет. Отсутствие кондиционеров существенно затрудняет работу экипажей и снижает эффективность выполнения боевых задач, говорится в сообщении на Facebook-странице армии Ирака.

На российском танке установлен термоэлектрический кондиционер КТЭ-ВТ. Он работает не на фреоне, как обычные автомобильные или бытовые приборы, а построенный на эффекте Пельтье. Это когда при прохождении электрического тока через спай двух различных полупроводников, один из них нагревается, другой охлаждается.

Кондиционер танка состоит из нескольких охладительных блоков. Они могут включаться и выключаться автономно. Система способна плавно регулировать скорость подачи и направление движения холодного воздуха. После включения кондиционера, температура в танке станет комфортной в течение получаса.

 
 
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На российском танке установлен термоэлектрический кондиционер КТЭ-ВТ.
 
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