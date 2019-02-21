Погода на выходные и начало недели

В Беларуси в ближайшие двое суток температурный фон понизится и приблизится к климатической норме.

В субботу погодные условия в основном будет определять холодный антициклон. Прогнозируется преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдет небольшой крснег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит 6-13 мороза, при прояснениях - до минус 15 градусов. Днем температура будет находиться в пределах от 6 мороза по востоку до 2 градусов тепла по западу страны.

24 февраля, в воскресенье, атмосферный фронт обусловит во многих районах Беларуси кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от 0 до 6 градусов мороза, по юго-востоку при прояснениях понизится до минус 9, днем будет от минус 2 до 5 градусов тепла.

В понедельник погодные условия будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, местами по стране пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах прогнозируется туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2 градусов, днем - от минус 1 до 5 тепла, по западу воздух прогреется до 7 градусов.



