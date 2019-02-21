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О престиже службы в армии узнали учащиеся ГПЛ №16
22.02.2019 — Разное | Новости Хотимска
В канун 23 февраля представители райвоенкомата нашего района: начальник обособленной группы военного комиссариата Климовичского и Хотимского районов Сергей Мельников, ведущий специалист обособленной группы военного комиссариата Николай Хроменков и воин-интернационалист Игорь Глухов встретились с учащимися ГПЛ №16. Они рассказали ребятам о пользе службы в армии и престиже профессии военного. Также юноши поближе смогли познакомиться с видами войск вооруженных сил, узнали о перспективах службы. Игорь Владимирович, воин-интернационалист, поделился собственным нелегким опытом и знаниями с слушателями. Без сомнения тема службы в армии актуальна для юношей и производит сильное впечатление на ребят.
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В канун 23 февраля представители райвоенкомата нашего района: начальник обособленной группы военного комиссариата Климовичского и Хотимского районов Сергей...
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