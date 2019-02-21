ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О престиже службы в армии узнали учащиеся ГПЛ №16

22.02.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

В канун 23 февраля представители райвоенкомата нашего района: начальник обособленной группы военного комиссариата Климовичского и Хотимского районов Сергей Мельников, ведущий специалист обособленной группы военного комиссариата Николай Хроменков и воин-интернационалист Игорь Глухов встретились с учащимися ГПЛ №16. Они рассказали ребятам о пользе службы в армии и престиже профессии военного. Также юноши поближе смогли познакомиться с видами войск вооруженных сил, узнали о перспективах службы. Игорь Владимирович, воин-интернационалист, поделился собственным нелегким опытом и знаниями с слушателями. Без сомнения тема службы в армии актуальна для юношей и производит сильное впечатление на ребят.
— Защищать Родину – это долг каждого, — уверен учащийся 3-го курса Николай Горбачев (на снимке). — Отучившись в лицее, пойду служить. Армия обязательный пункт в жизни каждого здорового мужчины. Тем более у меня первая группа здоровья. Очень полезно, что к нам приходят такие люди, готовые делиться своим опытом и знаниями.
Будущие солдаты активно обсуждали услышанное, с радостью разбирали информационные буклеты, некоторые подходили к гостям индивидуально, чтобы задать интересующие вопросы.

О престиже службы в армии узнали учащиеся ГПЛ №16

Мира АЛИЕВА.
Фото автора

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В канун 23 февраля представители райвоенкомата нашего района: начальник обособленной группы военного комиссариата Климовичского и Хотимского районов Сергей...
 
Новости дня
Новости разные
 
ОффТОП: ремейк культового клипа Freestyler группы Bomfunk MC’s (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика