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«Вуаля, принимай работу, хозяин!». Хитрые сантехники и пьяные плиточники на «Доске позора»

23.02.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Для любого населенного пункта Беларуси приезд высокопоставленного чиновника — благо. Дороги к встрече дорогого гостя ремонтируются, фасады красятся, заборы меняются, мусор и всякие непотребства по углам прячутся. Местные жители только и успевают удивляться, как оперативно могут работать коммунальные службы и строительные организации. Жаль, такой праздник не каждый день и не везде случается. Но есть и альтернатива — на «Доске позора» можно показать то, что ни одна инспекция не увидела бы.

Европейские Игры уже не за горами и темпы наведения порядка увеличиваются. Там, где не успевают разобраться с «бардаком», может пригодиться российский опыт. Например, можно воспользоваться опытом Красноярских чиновников, которые накануне Универсиады (тоже спортивный праздник) представили ноу-хау в зимней посадке деревьев. На участке, где не успели до зимы посадить сквер, высадили 80 елей и сосен. Вот только дальше вырасти они не смогут, потому что деревья привезли уже спиленными. Их просто воткнули в металлические трубы, вбитые в землю.


Фото: sibdom.ru

А так «облагородили» неприглядный деревянный дом прикрыли стенкой с фальшивыми окнами.


Фото со страницы в facebook.com

Идея понравилась и ее повторили в центре — завесили первый этаж общежития баннером.


Фото: sibdom.ru

Впрочем, кто-то скажет, что нам чужой опыт не нужен — у нас свой есть. Вспомните, хотя бы дом с нарисованными окнами, который видели делегаты «Дожинок» по пути в Горки.


Фото предоставлено читателем

На этом фото — уже частный случай в одной из квартир по улице Розы Люксембург, 162. Сантехник лично занимался подбором полотенцесушителя, соединителей, сам монтировал. И вуаля, принимай работу, хозяйка!


Фото предоставлено читателем

Природная сообразительность не поддается исправлению ни в школе, ни в ПТУ. На фото мы видим гениальное решение задачи, чтобы ручка двери не ударялась о стену. Изобретение можно найти в одной из высоток по улице Чюрлениса в Минске.


Фото предоставлено читателем
 

Город Орша, улица Флерова. В доме делают капитальный ремонт. Пандусы, очевидно, предназначены не для людей, а для помещения, в котором раньше были мусорные контейнеры. Автор фото сообщает, что сейчас их там нет, помещение не используется: «Очень необходимая вещь».


Фото предоставлено читателем

А эту загадку разгадают самые внимательные читатели: что не так с оконным проемом в новостройке по улице Луцкая в Бресте?


Фото предоставлено читателем

А с ним все в порядке. Просто строители слегка ошиблись и поставили панель вверх ногами.

Этот шедевр обнаружили в старом корпусе ПГУ в Новополоцке.


Фото предоставлено читателем

Это же уникальное сочетание функциональности новых дверей и пожарной безопасности! Кто-то же придумал выход их ситуации, чтобы и ящик с гидрантом не убирать, и дверь нормально открывалась.


Фото предоставлено читателем

Здание ОАО «Трест № 40» в Жлобине. Нам сообщают, что там два таких туалета для неформальных встреч.


Фото предоставлено читателем

Отметим, что подобные кабинеты для неформальных встреч и доверительных бесед есть на многих предприятиях. Вот, например, на пять сидячих мест. Правда, что это за организация, не сообщается.


Фото предоставлено читателем

Минск, улица Кнорина, 11. Выключатель в подъезде не закрасили, как нам пишут. Его «запэцкали».


Фото предоставлено читателем

Тем, у кого повышенный уровень перфекционизма в крови, мы не рекомендуем разглядывать результаты работы этого плиточника.


Фото предоставлено читателем

На этом фото — паркинг по переулку Калининградскому, 21. Ливневка сделана так, что вся вода течет на первый уровень. Доказательство — с потолка на 2 уровне паркинга свисают огромные сосульки.





Новостройка в Минске. На фото — место подключения бачка в санузле, запорная арматура не открывается, мешает стена.


Фото предоставлено читателем

Но это не беда. Вот у другого сантехника целый бачок унитаза не влезал. Но влез.


Фото предоставлено читателем

Очень-очень экономный ремонт дороги в Минске по адресу Богдана Хмельницкого, 10. Его рецепт прост — один кулек асфальта на одну ямку.


Фото предоставлено читателем

Минск, улица Тростянецкая, 5, вход в столовую. Настоящий трудовой подвиг — как такую чугунную громадину под потолок повесить?


Фото предоставлено читателем

Лида. Новые гаражи построены ступеньками — вода от одного ряда стекает через пороги внутрь другого. В подвалах — бассейны. Про ливневку забыли?


Фото предоставлено читателем

Автор подписал свое фото так: розетка с заземлением, «молдавская версия».


Фото предоставлено читателем

Насколько безопасно сие творение электриков на Советской улице города Воложина? Розетки расположены на нескольких столбах на расстоянии вытянутой руки. Почему они не спрятаны в монтажные коробки — непонятно.


Фото предоставлено читателем

Строители заверили владельца: мы не пьем, сделаем в лучшем виде. Тот поверил им и оставил их на 4 дня. Когда владелец приехал, то был удивлен результату: там, где рабочие не смогли установить целую плитку без подрезки, они ее нарисовали на бетоне.



А еще он обнаружил целую батарею пустых бутылок из-под водки. Уточняем — работников было двое, и они сказали что не пьют. На самом деле, не много все же выпивают… Автор фото сообщает, что все закончилось хорошо: дорожки они переделали, но уже под присмотром и без «допинга».


А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

Кстати, многие коммунальные проблемы можно решать через специальный сайт 115.бел. Этот сервис работает уже во многих городах страны.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились — тоже сообщайте нам об этом обязательно!

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 91
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