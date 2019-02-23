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В Google Flights минский аэропорт подписали именем Франциска Скорины
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Google Flights, сервис по поиску и бронированию авиабилетов, переименовал аэропорт Минск-2 в аэропорт имени Франциска Скорины. Это заметили и
Почему этого не произошло в Беларуси официально
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Google Flights, сервис по поиску и бронированию авиабилетов, переименовал аэропорт Минск-2 в аэропорт имени Франциска Скорины. Это заметили и опубликовали в Telegram-канале...
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