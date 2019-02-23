В Google Flights минский аэропорт подписали именем Франциска Скорины

Google Flights, сервис по поиску и бронированию авиабилетов, переименовал аэропорт Минск-2 в аэропорт имени Франциска Скорины. Это заметили и опубликовали в Telegram-канале «Вандроўкі». Как значится в сообщении канала, «Google Flights не удержался».

Почему этого не произошло в Беларуси официально



Отметим, что ранее, в 2017 году, Владимир Прокопцов, гендиректор Национального художественного музея, предлагал дать это имя Национальному аэропорту. По этому поводу было создано коллективное обращение, которое было отправлено Лукашенко, Совету депутатов и председателю Совету министров. Однако позже беларуский блогер Антон Мотолько на своей странице в Facebook разместил ответ – он оказался неутешительным. В обращении беларусам отказали, но было предложено переименовать Национальную библиотеку: она прочнее ассоциируется с книгопечатанием, а следовательно, и со Скориной. Кроме того, как заявила администрация аэропорта, его настоящее название отвечает современным тенденциям.