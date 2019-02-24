Правительство готовит предложения по повышению пособий на детей и исчислению стажа для матерей

Правительство Беларуси готовит предложения по увеличению размера пособий по уходу за детьми, а также исчислению стажа для матерей, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в интервью телеканалу "Беларусь-1" .

"Обсуждалась (на совещании у президента 19 февраля – ИФ) тема дальнейшего стимулирования и увеличения пособий, выплачиваемых на детей до достижения ими трех лет. Мы предлагаем определенные размеры этих пособий увеличить", - сказал И.Петришенко.

При этом он не назвал конкретные цифры возможного повышения, так как по поручению президента данный вопрос еще прорабатывается.

Кроме того, продолжил вице-премьер, правительство предложило увеличить период отпуска по уходу за ребенком, засчитываемый в страховой стаж для назначения трудовых пенсий, до 12 лет (в настоящее время - не более 9 лет).

Как рассказал вице-премьер, также предполагается предоставить возможность более ранней "разблокировки" средств семейного капитала. "Мы предложили главе государства новые подходы – чтобы его можно было использовать, не дожидаясь 18-летия (ребенка – ИФ), - на образование, улучшение жилищных условий, медицинское лечение и обслуживание. Мы предложили гибко подойти к этому аспекту", - уточнил И.Петришенко.