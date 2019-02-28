Контакт-центр БЖД теперь работает по всей Беларуси

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога с сегодняшнего дня представляет круглосуточно справочную информацию и оказывает поддержку пассажирам в решении всех вопросов, связанных с пассажирскими перевозками, с помощью единого контакт-центра, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Официальное открытие контакт-центра БЖД состоялось в июле 2018 года в Могилеве, после чего работы по присоединению к единому номеру 105 областей Беларуси продолжались до настоящего времени. На завершающем этапе на обслуживание контакт-центром переведены абоненты Минска. Теперь, с 1 марта, представление справочной информации, бронирование мест в пассажирских поездах на территории всей республики осуществляется для абонентов всех операторов связи.

При обращении в контакт-центр потребители смогут получить ответ по самому широкому кругу вопросов справочного характера. На 19 вокзалах БЖД внедрены информационно-справочные терминалы, в которых установлено специализированное программное обеспечение, что позволяет расширить возможность получения информации, в том числе связавшись с сотрудниками контакт-центра по аудио- и видеосвязи. Причем для людей с ослабленным зрением также предусмотрена возможность аудио- и видеосвязи с оператором при нажатии механической кнопки вызова, на которой шрифтом Брайля нанесена поясняющая надпись о возможности сделать аудио- и видеозвонок.

Работа контакт-центра уже получила положительные отзывы и продемонстрировала высокие показатели качества обслуживания клиентов. За этот период по всем каналам обслуживания поступило более 1 млн запросов, при этом среднее время ожидания ответа оператора составляет не более 15 секунд.-0-