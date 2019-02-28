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Новый кружок «Юный кинооператор» приглашает всех желающих детей и подростков (10+) на бесплатные занятия по видео и киносъемке
Цифровое видео уверенно завоевывает мир. Сегодня его поддерживает множество устройств, от мобильных медиа-проигрывателей и смартфонов до домашних кинотеатров HDTV.
Обработка видео требует знаний и умений в работе с исходным материалом, таким как само видео, звук и музыка, фото и дополненная компьютерная графика и 3Д… Важной частью любого успешного видеоролика является и его оптимизация для различных устройств, платформ и медиа носителей.
Новый кружок «Юный кинооператор» в клубе «Вясёлка» по адресу г. Мозырь ул. Интернациональная 51 приглашает всех желающих детей и подростков (10+) на бесплатные занятия по видео и киносъемке. Занятия проводятся каждый понедельник, пятницу и субботу в 15:00. Кружок открыт для всех кто мечтает делать фильмы, снимать на видеокамеру и монтировать на компьютере в качестве режиссеров и операторов.
Наша цель научить детей среднего и старшего школьного возраста, которые интересуются киноискусством и хотят создавать видеосюжеты всем необходимым навыкам создания интересных и красивых видео.
Кружок поможет ребятам ознакомиться с основными навыками работы оператора, как то, выбор и композиция кадра, умение сочетать кадры и искать моменты, подходящие по тематике, основы
съемки и работы с людьми, использование возможностей камеры, видеомонтаж и многое другое.
Узнайте больше по телефону: 8 029 213 71 38
либо отправьте вопрос на Вайбер: 8 033 901 35 48
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Новый кружок «Юный кинооператор» приглашает всех желающих детей и подростков (10+) на бесплатные занятия по видео и киносъемке
Новый кружок «Юный кинооператор» в клубе «Вясёлка» по адресу г. Мозырь ул. Интернациональная 51 приглашает всех желающих детей и подростков (10+) на бесплатные...
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