Март будет теплее обычного, но со снегом

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В марте — снег и дождь

Приметы говорят, что в марте еще будут мороз и снег

Когда наступит настоящая весна и наконец потеплеет? И будет ли этот сезон отличаться от прошлогоднего? Белорусские и российские синоптики и специалист по народным приметам рассказали, какой погоды ждать в марте и какой может быть весна.Долгосрочный прогноз на сезон белорусские синоптики не составляют. Однако уже есть прогноз на март.По предварительному прогнозу Белгидромета, бурного развития весенних процессов в марте не ожидается. Но в целом март 2019 года прогнозируется немного теплее обычного. Средняя за месяц температура воздуха ожидается на 1 °C выше климатической нормы. Месячное количество осадков предполагается около средних многолетних значений — климатическая норма 32−51 мм.— говорят синоптики.В первой декаде месяца в большинстве дней прогнозируются осадки: снег, мокрый снег, дождь. Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в первые дни марта минимальная ночью в основном -4...11°С, при прояснениях до -13°С, днем 0...-5°С.В дальнейшем температура будет повышаться: ночью -3...+4°С, днем +1...7°С; на юго-западе страны в отдельные ночи +5...6°С, днем +8...14°С.Во второй половине месяца погодные условия чаще станут формировать области повышенного давления. В отдельные дни прогнозируют смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температурный режим будет находиться близко к своим многолетним значениям, а ближе к концу месяца в отдельные наиболее теплые дни может даже превышать климатическую норму.Росгидромет тем временем делал вероятностный прогноз температурного режима в России на отопительный период 2018−2019 годов. Оправдываемость их прогнозов последние 18 лет колебалась в пределах 58−81%. В этом прогнозе в том числе есть март.По этому прогнозу, в Смоленской, Брянской и Псковской областях России, которые граничат с Беларусью, температура в марте будет на 20% выше нормы.Однако перенести эти данные на территорию Беларуси нельзя. В Росгидромете ранее отмечали, что это методологически неправильно. Чтобы применить данные к Беларуси, российским экспертам нужно знать наши нормы и погодные процессы.Этнолог и фольклористрассказывает: судя по народным приметам, весна будет типичной для Беларуси. При этом в марте еще будут заморозки, мокрый снег и дождь, а вот весенних паводков может и не быть. Сказать же категорично, какой именно будет весна, пока нельзя. Каждый день народного календаря вносит определенные поправки.— В этом году, вероятно, не будет паводков на реках, как это обычно бывает на Брестчине, когда река Горынь разливается и у каждого возле дома — лодки, как в Венеции. Но судя по тому, что Громницы 15 февраля были классическими, полагаю, что весна будет неплохой. Да, возможно, сам денек был пасмурный, а вот следующие дни были очень яркие, солнечные и совершенно весенние.Какой будет весна и будущие сезоны, можно проследить по дню святой Евдокии — 14 марта и следующим трем дням. Раньше по этому дню погоду определяли все славяне. По 14 марта можно понять, какой будет весна и начало лета, по 15 марта — лето, по 16 марта — осень, а по 17 марта — переход от осени к зиме.— Сам по себе март всегда обманчивый. Он будет греть солнышком, но и будут ночные морозы, мокрый снежок и дождь. Надеяться, что мы сразу прыгнем в шлепанцы и босоножки, конечно, не стоит. На реках еще слой льда до 10 см и больше, а это значит, что природа еще не ожила.Елена Довнар-Запольская говорит, что понять, когда будет тепло, можно по коре деревьев. Если она блестящая и лоснится, значит, подступает сок и можно ждать хорошей погоды. Пока же деревья в сонном состоянии.22 марта на Сороки можно предугадать погоду по птицам. Если они прилетели, то скоро наступит самая настоящая весна.