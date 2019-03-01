7,5 часов!побил очередной рекорд общения с журналистами и представителями общественности. На этот раз глава государства достаточно неожиданно дал как высказаться независимым экспертам, так и возможность задать вопросы журналистам негосударственных СМИ.– посоветовал белорусам руководитель страны.Он уже исчерпал все, что мог сказать по социальным темам. В начале даже сказал, что Беларусь по возможностям в смысле ведения частного бизнеса – самая свободная страна! Хотите – приезжайте и делайте бизнес! […] С одной стороны, это было какое-то неформальное общение, а с другой стороны чувствовалось, что ситуация социальная будет все больше и больше ухудшаться, так как какого-то рецепта, никакой системы решения просто нет. И тот факт, каким образом он отвечал тому же Романчуку свидетельствует о том, что основная задача на сегодня – сохранить ту существующую систему социально-экономических отношений.Я думаю, у Лукашенко есть определенное недовольство предпринимательским классом, определенное недовольство обществом. В принципе, действительно государство за последние годы создало какие-то лучшие условия для ведения бизнеса в стране, для того, чтобы люди сами могли зарабатывать деньги. Естественно, что эти вещи не приносят плоды сразу. Любые вещи, которые делает государство, если преследует предпринимателей год за годом, то оно не может улучшить эти вещи за год или за два …рассказалПродолжение разговора – в сюжете.