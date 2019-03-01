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Политологи о "большом разговоре": Лукашенко боится свободных граждан

02.03.2019 16:50 — Разное | UDF  
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Тему общественных протестов не затронул, однако высказался о праздновании 101-й годовщины Белорусской Народной Республики.

7,5 часов! Александр Лукашенко побил очередной рекорд общения с журналистами и представителями общественности. На этот раз глава государства достаточно неожиданно дал как высказаться независимым экспертам, так и возможность задать вопросы журналистам негосударственных СМИ.

«У людей создалось впечатление: работаю – не работаю, ничего, президент услышит, заставит выплатить зарплату. Что, нет этого? Это уже тенденцией стало у нас! Я еще раз хочу подчеркнуть: мы очень много сделали, чтобы человек сегодня мог двигаться и заработать для себя и своей семьи… Мы создали все условия! Начиная от мелкого предпринимательства… и до IT», – посоветовал белорусам руководитель страны.

– А также варить картофель и жарить драники. Можно спасти ситуацию картофелем?

Усов: Он уже исчерпал все, что мог сказать по социальным темам. В начале даже сказал, что Беларусь по возможностям в смысле ведения частного бизнеса – самая свободная страна! Хотите – приезжайте и делайте бизнес! […] С одной стороны, это было какое-то неформальное общение, а с другой стороны чувствовалось, что ситуация социальная будет все больше и больше ухудшаться, так как какого-то рецепта, никакой системы решения просто нет. И тот факт, каким образом он отвечал тому же Романчуку свидетельствует о том, что основная задача на сегодня – сохранить ту существующую систему социально-экономических отношений.

Остапеня: Я думаю, у Лукашенко есть определенное недовольство предпринимательским классом, определенное недовольство обществом. В принципе, действительно государство за последние годы создало какие-то лучшие условия для ведения бизнеса в стране, для того, чтобы люди сами могли зарабатывать деньги. Естественно, что эти вещи не приносят плоды сразу. Любые вещи, которые делает государство, если преследует предпринимателей год за годом, то оно не может улучшить эти вещи за год или за два …

– А что с интеграцией?

«Если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси об объединении двух государств и, как многие в России говорят, о включении Беларуси в состав России, 98% проголосуют против. Не потому, что у нас общество настроено против России, выросло новое поколение, и старое поняло, что мы можем жить и сотрудничать в совершенно иной форме, как родственники, как близкие. Беларусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире», – рассказал Александр Лукашенко.

Продолжение разговора – в сюжете.

 
 
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Тему общественных протестов не затронул, однако высказался о праздновании 101-й годовщины БНР.
 
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