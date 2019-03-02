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В Черногории тысячи людей вышли на протест против президента страны
В субботу, 2 марта, в столице Черногории Подгорице состоялся протестный марш против президента страны, который собрал тысячи человек.
REUTERS/Stevo Vasiljevic
Как сообщает
Тысячи людей, поддерживаемые гражданскими активистами, блогерами и журналистами, которые уверяют, что не связаны с политическими партиями, прошли через центр города, скандируя "Мило - вор".
Оппозиционные политики от протестов дистанцировались, отмечает агентство.
Это уже четвертая акция протеста в Черногории за последние несколько недель. Митинги начались после того, как бывший ключевой союзник президента страны Мило Джукановича Душко Кнежевич обвинил главу государства и его правящую Демократическую партию социалистов в неправомерных финансовых отношениях и коррупции.
Президент Черногории обвинения отвергает.
Накануне власти обвинили Кнежевича в отмывании денег и мошенничестве, и он бежал из страны.
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В субботу, 2 марта, в столице Черногории Подгорице состоялся протестный марш против президента страны, который собрал тысячи человек.
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