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IFAB внес семь кардинальных изменений в правила футбола. Они касаются штрафных ударов, пенальти и замен

03.03.2019 15:40 — Разное | Партизан  
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на собрании, которое прошло в шотландском Абердине, утвердил новую редакцию футбольных правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.



- Теперь в случаях непредумышленной игры рукой, в результате которой был забит мяч или отдана голевая передача, взятие ворот засчитано не будет.

- Футболист, которого меняют, должен покидать поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия поля. Раньше футболистам приходилось идти через все поле к технической зоне.

- Отменено правило, согласно которому мяч должен покидать штрафную площадь при розыгрыше удара от ворот, прежде чем его коснется полевой игрок.

- Наиболее существенным станет изменение правил установки стенки. Футболистам атакующей команды запретят становиться в стенку, чтобы мешать игрокам обороны и создавать пространства для мяча. По новым правилам игрокам атаки запретят находиться ближе, чем на 1 метр от стенки.


- Желтые и красные карточки теперь будут давать и тренерам – за неприличное поведение и другие нарушения. Сейчас судья тех тренеров, которые его особенно достали, отправляет на трибуны жестом и словами.

- После попадания мяча в судью будет назначаться спорный мяч. Сейчас игра в таких случаях не останавливается.

- Кроме того, будет подкорректировано правило поведения для вратарей при исполнении пенальти – им достаточно будет держать одну ногу на линии ворот.

Новые правила вступят в силу с 1 июня 2019 года.

 
 
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на собрании, которое прошло в шотландском Абердине, утвердил новую редакцию футбольных правил. Об этом сообщает...
 
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