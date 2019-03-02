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IFAB внес семь кардинальных изменений в правила футбола. Они касаются штрафных ударов, пенальти и замен
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на собрании, которое прошло в шотландском Абердине, утвердил новую редакцию футбольных правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.
- Теперь в случаях непредумышленной игры рукой, в результате которой был забит мяч или отдана голевая передача, взятие ворот засчитано не будет.
- Футболист, которого меняют, должен покидать поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия поля. Раньше футболистам приходилось идти через все поле к технической зоне.
- Отменено правило, согласно которому мяч должен покидать штрафную площадь при розыгрыше удара от ворот, прежде чем его коснется полевой игрок.
- Наиболее существенным станет изменение правил установки стенки. Футболистам атакующей команды запретят становиться в стенку, чтобы мешать игрокам обороны и создавать пространства для мяча. По новым правилам игрокам атаки запретят находиться ближе, чем на 1 метр от стенки.
- Желтые и красные карточки теперь будут давать и тренерам – за неприличное поведение и другие нарушения. Сейчас судья тех тренеров, которые его особенно достали, отправляет на трибуны жестом и словами.
- После попадания мяча в судью будет назначаться спорный мяч. Сейчас игра в таких случаях не останавливается.
- Кроме того, будет подкорректировано правило поведения для вратарей при исполнении пенальти – им достаточно будет держать одну ногу на линии ворот.
Новые правила вступят в силу с 1 июня 2019 года.
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IFAB внес семь кардинальных изменений в правила футбола. Они касаются штрафных ударов, пенальти и замен
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на собрании, которое прошло в шотландском Абердине, утвердил новую редакцию футбольных правил. Об этом сообщает...
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