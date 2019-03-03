У семьи Жириновского нашли недвижимость на 10 млрд рублей









Семье главы ЛДПР Владимира Жириновского принадлежат квартиры и помещения в 51 объекте недвижимости. Их общая стоимость составляет 9,8 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Проект» в собственном журналистком расследовании.





По информации журналистов, у ближайших родственников депутата есть квартиры, дома и офисы в Москве, Сочи, Дубае, Барселоне и Ибице. Дорогостоящая недвижимость оформлена на гражданскую жену сына Жириновского баскетболистку Надежду Гришаеву, а также на бывшую супругу политика Галину Лебедеву.





Также на Гришаеву оформлены около десяти автомобилей класса-люкс. Спортсменка также владеет отелем на Ибице. Всего в Испании у семьи Жириновского есть пять домов и квартира. В Москве, неподалеку от природного заказника «Долина реки Сетунь» журналисты обнаружили 19 квартир и нежилое помещение, зарегистрированное на бывшую супругу депутата Галину Лебедеву.





Недвижимость, по данным журналистов, Жириновский получил от продажи депутатских мандатов. Желающие занять место депутата в партии ЛДПР должны заплатить 400 млн рублей, а в случае если депутат желает пойти на второй срок сумма мзды составляет от 100 до 200 млн рублей. Представители Жириновского пока никак не прокомментировали материал журналистов.



