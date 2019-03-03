ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сериал «Секс в большом городе» зазвучит на белорусском. Показываем, как проходит кастинг

04.03.2019 22:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Беларуси выбирают героинь Сары Джессики Паркер и Ким Кэтролл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видеосервис VOKA предложил перевести культовый сериал «Секс в большом городе» на белорусский язык.

Сериал «Секс в большом городе» зазвучит на белорусском. Показываем, как проходит кастинг

Сериал «Секс в большом городе» зазвучит на белорусском. Показываем, как проходит кастинг

Сейчас в Минске проходит кастинг среди желающих озвучить главные роли популярного фильма. По итогам прослушивания среди 400 претендентов в финал вышли всего 50. Примечательно, что на роль дублеров съезжаются люди не только из разных уголков нашей страны: несколько заявок поступили из Санкт-Петербурга, Варшавы, Кельна и Парижа.

Сериал «Секс в большом городе» зазвучит на белорусском. Показываем, как проходит кастинг

Оксана Зарецкая, участник кастинга:
Очень важно участвовать в развитии белорусской культурной жизни. Перевод популярных фильмов на белорусский язык показывает белорусам в том числе, что это язык очень яркий, интересный, красивый, современный.

Сериал «Секс в большом городе» зазвучит на белорусском. Показываем, как проходит кастинг

Евгения Тюленева, участник кастинга:
Я выбрала Шарлотту. Это девушка, которая верит в большую любовь. Мечтает о большой семье, которая будет собираться за обеденным столом. Мне это близко, поэтому я выбрала ее.

Сериал «Секс в большом городе» зазвучит на белорусском. Показываем, как проходит кастинг

Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций Velcom:
Мы открываем новую страницу в истории одного из разделов видеосервиса VOKA: «CINEVOKA – кіно па-беларуску».

«Секс в большом городе» станет первым сериалом, который можно будет посмотреть с помощью видеосервиса VOKA на белорусском языке. И он добавится к остальному большому количеству фильмов на мове, которые уже сегодня можно там посмотреть.

При отборе жюри обращает внимание в первую очередь на чистоту голоса, артистизм и схожесть с образом героя. Однако уже разглядели таланты не только среди радиоведущих, актеров и музыкантов. Микрофон и сложные роли при большом желании покоряются даже непрофессионалам.

Сериал «Секс в большом городе» зазвучит на белорусском. Показываем, как проходит кастинг

Премьера первого сезона состоится уже в марте на платформе VOKA. По итогам всем участникам подарят промокод на 30-дневную подписку «Амедиатека». Так, можно будет смотреть «Секс в большом городе» и другие сериалы. Организаторы уже называют такой проект успешным и даже озадачены поиском нового кино для озвучивания на белорусском языке.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси выбирают героинь Сары Джессики Паркер и Ким Кэтролл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видеосервис VOKA предложил перевести...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп продлевает санкции в отношении лиц, "подрывающих демократические процессы и институты на Украине" - заявление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика