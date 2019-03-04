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Музейный квартал в сердце столицы. Что будет представлять собой арт-объект – репортаж СТВ

04.03.2019 22:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Музейный квартал в сердце столицы. Здесь разместятся реставрационные мастерские, образовательный центр, арт-кафе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В культурный комплекс можно будет прийти утром, а уйти только вечером. Проект сейчас реализует Национальный художественный музей.

На темпы создания объекта обратил внимание глава государства во время «Большого разговора». Президент потребовал ускорить строительство музейного квартала. На будущий арт-объект отправилась и наша съемочная группа.

Семья Солдубаевых из Питера всего на неделю приехала в Минск. Первый объект в их туристическом маршруте – Национальный художественный музей.

Музейный квартал в сердце столицы. Что будет представлять собой арт-объект – репортаж СТВ

Музейный квартал в сердце столицы. Что будет представлять собой арт-объект – репортаж СТВ

Евгения Солдубаева, посетитель музея (Россия):
Очень хочется, чтобы ребенок с детства знал о культуре, не только национальной, но и мировой. Насколько мы знаем, этот объект будет развиваться, мы на это очень надеемся.

Музейный квартал в сердце столицы. Что будет представлять собой арт-объект – репортаж СТВ

Музейный квартал в сердце столицы. Что будет представлять собой арт-объект – репортаж СТВ

Национальный художественный музей может дать фору известным мировым арт-площадкам. Но, чтобы реализовать все идеи, нужны условия. К примеру, вот-вот сюда привезут выставку Сальвадора Дали. Чтобы разместить шедевры испанского мастера, придется убрать из залов часть постоянной экспозиции.

Музейный квартал в сердце столицы. Что будет представлять собой арт-объект – репортаж СТВ

Анастасия Корниенко, СТВ:
Еще в 2010 году определили место создания музейного квартала. Это здание по улице Кирова, центральный комплекс самого Национального художественного музея с пристройкой и дом по улице Карла Маркса.

Чтобы получился действительно арт-квартал в центре столицы, город передал Национальному художественному музею дополнительные здания, которые уже объединяют галереи.

Музейный квартал в сердце столицы. Что будет представлять собой арт-объект – репортаж СТВ

А это фасад дома по улице Карла Маркса. Во время его реконструкции старались подчеркнуть исторический облик .

Пока на стадии строительно-монтажных работ будущий облик сложно представить. Но все-таки строители проводят экскурсию по будущему арт-объекту.

Музейный квартал в сердце столицы. Что будет представлять собой арт-объект – репортаж СТВ

Александр Коворотный, заместитель главного инженера Стройтреста № 7 Минска:
Перекрытия были деревянные, стали монолитные, усилили фундаменты. Перепланировка сделана, лифты возведены, кровля сделана. Остались отделочные работы.

Музейный квартал в сердце столицы. Что будет представлять собой арт-объект – репортаж СТВ

Дом № 25 по Кирова тоже уже окрашен. По завершению внутренних работ здесь разместят библиотеку, архив, мастерские. Пока реставраторы ютятся в тесных помещениях. Специалисты только завершили восстановление портрета Януша Радзивилла. Два года работы открыли посетителям оригинальную живопись XVII века. Новые мастерские откроют новые возможности.

Музейный квартал в сердце столицы. Что будет представлять собой арт-объект – репортаж СТВ

О музейном городке говорили и во время «Большого разговора с Президентом». Культурная сфера за годы суверенитета никогда не оставалась в стороне. На карте столицы сегодня сияют яркие точки культурного притяжения: Большой театр оперы и балета, Национальная библиотека, Дворец Республики – это только некоторые из них. Музейный квартал дополнит этот список. Глава государства поручил ускорить строительство.

Музейный квартал в сердце столицы. Что будет представлять собой арт-объект – репортаж СТВ

Музейный квартал в сердце столицы. Что будет представлять собой арт-объект – репортаж СТВ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Плохо, что мы затянули модернизацию этого квартала. Надо посмотреть своим глазом, много ли там работы и в какие сроки мы можем при нормальном финансировании это всё завершить.

Музейный квартал в сердце столицы. Что будет представлять собой арт-объект – репортаж СТВ

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея:
Спадзяюся, што ў наступным годзе мы першую чаргу завершым. Было малое фінансаванне. Дзякуючы гэтай сустрэчы з кіраўніком нашай дзяржавы на гэтым вялікім сходзе, зараз больш актыўна пойдзе рэканструкцыя.

Семья Солдубаевых из Питера в следующем году намерена опять приехать в Минск, чтобы посмотреть на новый культурный объект.

Музейный квартал в сердце столицы. Что будет представлять собой арт-объект – репортаж СТВ

Музейный квартал в сердце столицы. Что будет представлять собой арт-объект – репортаж СТВ
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Музейный квартал в сердце столицы. Здесь разместятся реставрационные мастерские, образовательный центр, арт-кафе, сообщили в программе Новости...
 
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