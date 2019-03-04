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Обучение волонтеров в Брестском областном ЦГЭиОЗ

05.03.2019 19:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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С начала 2019 года стартовал еще один профилактический проект «Вместе в защиту жизни!» по инициативе государственного учреждения «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (далее – Брестский областной ЦГЭиОЗ) совместно с главным управлением идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома в рамках реализации Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2019 год при поддержке главного управления по образованию Брестского облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64049.php

Обучение волонтеров в Брестском областном ЦГЭиОЗ

Среди целого ряда информационно-образовательных мероприятий данного проекта, адресованных учащимся учреждений профессионального образования Брестской области, была запланирована подготовка волонтеров с участием специалистов Брестского областного ЦГЭиОЗ. Главная цель обучения – повышение знаний, формирование умений, поведения, отвечающих концепции здорового образа жизни с акцентом на минимизацию рисков, связанных с суицидами, употреблением алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, табакокурением и абортами в подростковой и молодежной среде.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64049.php

Обучение волонтеров в Брестском областном ЦГЭиОЗ

С 25 по 28 февраля на базе Центра наглядной профилактики в Брестском областном ЦГЭиОЗ подготовлено 47 подростков, которые будут выполнять благородную миссию волонтера.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64049.php

Обучение волонтеров в Брестском областном ЦГЭиОЗ

Учащиеся учились навыкам взаимодействия: умению безопасного и эффективного общения, управления стрессовыми ситуациями, понимания и выражения своих чувств, противостояния давлению окружающих.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64049.php

Обучение волонтеров в Брестском областном ЦГЭиОЗ

Задачи, которые были поставлены психологами перед обучаемыми - иметь жизненную позицию, уметь получать и передавать информацию, пропагандировать здоровый образ жизни различными формами и методами - это то, чем должен владеть волонтер для успешной работы, выполнены в полном объеме.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64049.php

Обучение волонтеров в Брестском областном ЦГЭиОЗ

Для того, чтобы сформировать сплоченный, активный коллектив волонтеров, специалисты отдела общественного здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ планируют регулярные встречи с волонтерами на тренинговых, тематических информационных занятиях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64049.php

Обучение волонтеров в Брестском областном ЦГЭиОЗ

Во время обучения много времени было посвящено обсуждению различных аспектов здорового и нездорового образа жизни, ответственного поведения, ценностям семьи. Просмотр видеофильмов, наглядных материалов, участие в играх, моделирование ситуаций и другие формы воздействия еще больше убедили учащихся в том, что нет ничего ценнее здоровой жизни и успешного будущего.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64049.php

Обучение волонтеров в Брестском областном ЦГЭиОЗ

Ребята получили не только много новой информации, но и узнали как правильно использовать все эти знания во время общения со сверстниками. Об этом говорят результаты анкетирования. Для 72,7% учащихся информация была новой, для 93,9% опрошенных – полезной.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64049.php

Обучение волонтеров в Брестском областном ЦГЭиОЗ

По-мнению самих обучаемых, задачи, поставленные на семинаре-тренинге, выполнены. С таким утверждением согласны все 100% подростков.

Как заявили ребята, посетившие занятия, они готовы к активному участию во всех информационных мероприятиях среди сверстников.

По итогу программы обучающего семинара-тренинга каждому участнику был вручен сертификат о присвоении статуса волонтера ЗОЖ.

В марте выездные обучающие семинары будут проведены специалистами отдела общественного здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ в городах Кобрин, Пинск, Барановичи, где еще 60-ти учащимся учреждений профессионального образования будет присвоен статус волонтера здорового образа жизни.

Галина Стасевич, заведующий отделением

организационно-методического обеспечения

Брестского областного ЦГЭиОЗ 

Маргарита Сергеева, журналист

 Брестского областного ЦГЭиОЗ

 
 
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