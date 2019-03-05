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Анатолий Лис поручил создать при ТЦСОНах области отделения круглосуточного пребывания для пожилых и инвалидов

06.03.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области на базе территориальных центров социального обслуживания населения должна быть создана сеть отделений круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Такое поручение сделал сегодня председатель облисполкома Анатолий Лис на совместном заседании областного Совета депутатов и облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64095.php

Анатолий Лис поручил создать при ТЦСОНах области отделения круглосуточного пребывания для пожилых и инвалидов

"В настоящее время одной из основных задач является обеспечение социальным обслуживанием всех нуждающихся. Это требование продиктовано современными демографическими тенденциями, связанными с ростом продолжительности жизни, увеличением количества лиц пожилого возраста, одиноких и одиноко проживающих граждан. При этом сеть отделений с круглосуточным пребыванием в области не развита, функционирует лишь одно отделение в Лунинце. В этой связи прошу председателей исполкомов в течение первого полугодия проработать вопрос открытия на базе территориальных центров социального обслуживания населения отделений круглосуточного пребывания", - сказал губернатор.

По информации комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома, отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в Лунинецком ТЦСОНе рассчитано на 20 койко-мест. В прошлом году в нем проживали 33 человека.

В области функционируют 22 отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста, в которых работают 239 клубов и кружков по интересам. На постоянной основе эти отделения посещают 2 167 человек.

В целом в 20 ТЦСОНах Брестской области работают 119 отделений. Всего на учете в территориальных центрах социального обслуживания населения состоит 395,8 тыс. человек из числа социально уязвимых категорий населения, в том числе 124,8 тыс. одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан.

 
 
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