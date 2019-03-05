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Один из вузов Брестчины может начать подготовку руководителей сельхозпредприятий
06.03.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
На базе одного из высших учебных заведений, расположенных в Брестской области, может вестись подготовка руководителей сельхозпредприятий. Такое мнение высказал сегодня на совместном заседании Брестского областного Совета депутатов и Брестского облисполкома председатель Совета Республики, уполномоченный Президента по Брестской области Михаил Мясникович. На заседании рассматривались итоги социально-экономического развития Брестской области за 2018 год и перспективные задачи.
Михаил Мясникович обратил внимание, что в сельхозорганизациях Брестчины 15 вакансий руководителей:
— Ключевой вопрос — кадры, их качество как инструмент решения вопросов местного значения и задач социально-экономического развития в целом. Надо растить кадры, выявлять их, поддерживать для того, чтобы была соответствующая расстановка на местах. На 1 января 2019 года — 15 вакансий, кое-где по 2,5 года. Чего можно добиться от хозяйства, если там нет руководителя? Исполняющий обязанности — это временщик. Должна быть соответствующая учеба — или на базе одного из местных университетов, или другие формы найти, но надо кадры управленцев готовить.
Михаил Мясников также отметил, что должна быть мотивация труда. В
Говоря о проблемных вопросах в сельскохозяйственной отрасли Брестчины, Михаил Мясникович обратил внимание на наполняемость молочно-товарных ферм высокопродуктивным скотом:
— В 32 из 188 реконструированных ферм животноводческие помещения не заполнены скотом под планируемую мощность. В минувшем году на 39 МТФ не достигнут уровень валового производства молока по отношению к 2017 году. Это значит, что вы потеряли очень большие объемы.
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На базе одного из высших учебных заведений, расположенных в Брестской области, может вестись подготовка руководителей сельхозпредприятий. Такое мнение...
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