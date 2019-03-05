ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2018-м на Брестчине побывало 18 тысяч безвизовых туристов, в Гродненской области — 90 тысяч

06.03.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В минувшем году в Брестской области побывало 18 тысяч безвизовых туристов. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, отчитываясь сегодня на совместном заседании Брестского облсовета и Брестского облисполкома, отметил, что результат мог быть и лучше:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64092.php

В 2018-м на Брестчине побывало 18 тысяч безвизовых туристов, в Гродненской области — 90 тысяч

фото - БелТА

— В Гродненской области без виз побывали 90 тысяч человек, у нас — 18 тысяч. Им оказано услуг на один миллион рублей. На безвизовой территории туристско-рекреационной зоны «Брест» созданы 45 новых туристических маршрутов, 21 агроусадьба, 180 торговых объектов, 42 объекта общественного питания, 37 торговых объектов внедрили систему возврата НДС.

В 2018 году туристические организации Брестской области обслужили 95,4 тысячи человек, посетивших Беларусь. Более 82 процентов — россияне. Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов — три дня.

Развивается на Брестчине и внутренний туризм. Так, в 2018 году число организованных экскурсантов внутри страны, обслуженных туристическими организациями Брестской области, составило около 536 тысяч человек.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В минувшем году в Брестской области побывало 18 тысяч безвизовых туристов. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, отчитываясь сегодня на совместном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Итоги конкурса «Милые мои женщины!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика