В 2018-м на Брестчине побывало 18 тысяч безвизовых туристов, в Гродненской области — 90 тысяч

В минувшем году в Брестской области побывало 18 тысяч безвизовых туристов. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, отчитываясь сегодня на совместном заседании Брестского облсовета и Брестского облисполкома, отметил, что результат мог быть и лучше:



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— В Гродненской области без виз побывали 90 тысяч человек, у нас — 18 тысяч. Им оказано услуг на один миллион рублей. На безвизовой территории туристско-рекреационной зоны «Брест» созданы 45 новых туристических маршрутов, 21 агроусадьба, 180 торговых объектов, 42 объекта общественного питания, 37 торговых объектов внедрили систему возврата НДС.



В 2018 году туристические организации Брестской области обслужили 95,4 тысячи человек, посетивших Беларусь. Более 82 процентов — россияне. Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов — три дня.



Развивается на Брестчине и внутренний туризм. Так, в 2018 году число организованных экскурсантов внутри страны, обслуженных туристическими организациями Брестской области, составило около 536 тысяч человек.