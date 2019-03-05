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В 2018-м на Брестчине побывало 18 тысяч безвизовых туристов, в Гродненской области — 90 тысяч
06.03.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
В минувшем году в Брестской области побывало 18 тысяч безвизовых туристов. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, отчитываясь сегодня на совместном заседании Брестского облсовета и Брестского облисполкома, отметил, что результат мог быть и лучше:
фото - БелТА
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В минувшем году в Брестской области побывало 18 тысяч безвизовых туристов. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, отчитываясь сегодня на совместном...
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