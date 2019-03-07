В Оршанском районе фура насмерть сбила местную жительницу

Днем 7 марта на автодороге Орша — Дубровно в деревне Стаховка произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ Витебска

«28-летний водитель, управляя тягачом МАЗ с полуприцепом-платформой, двигаясь в направлении Орши, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на 75-летнюю местную жительницу», — сообщили в ГАИ.

В результате ДТП от полученных травм женщина погибла на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.