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В Оршанском районе фура насмерть сбила местную жительницу

07.03.2019 23:14 — Разное | Tut.by  
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Днем 7 марта на автодороге Орша — Дубровно в деревне Стаховка произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ Витебска

«28-летний водитель, управляя тягачом МАЗ с полуприцепом-платформой, двигаясь в направлении Орши, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на 75-летнюю местную жительницу», — сообщили в ГАИ.

В результате ДТП от полученных травм женщина погибла на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Витебск
 
 
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Днем 7 марта на автодороге Орша - Дубровно в деревне Стаховка произошло ДТП со смертельным исходом.
 
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