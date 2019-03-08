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В Беларусь из Литвы на фуре пытались ввезти радиоактивный груз

09.03.2019 16:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Попытка ввоза в Беларусь радиоактивного груза. Сотрудники Гродненской региональной таможни развернули на границе машину с опасным веществом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь из Литвы на фуре пытались ввезти радиоактивный груз

В Беларусь из Литвы на фуре пытались ввезти радиоактивный груз

Нарушение выявили в «Котловке», куда фура с литовскими номерами въехала с товаром концентрата танталита, который широко используется в электронике. Направлялся груз в адрес казахстанского получателя.

При въезде в пункт пропуска сработали стационарные системы контроля. Как выяснилось, радиационный фон товара более чем в два раза превышал допустимое значение. Разрешительных документов на перемещение опасного груза у водителя не оказалось. Машина возвращена в Литву.

В Беларусь из Литвы на фуре пытались ввезти радиоактивный груз
 
 
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Новости Беларуси. Попытка ввоза в Беларусь радиоактивного груза. Сотрудники Гродненской региональной таможни развернули на границе машину с опасным веществом,...
 
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